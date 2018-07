VIVIENDAS de ANDALUCÍA

José Luis: yo fui uno de los "pardillos" que creyeron a la junta de Andalucía cuando lanzaron a bombo y platillo (como siempre) la campaña de subvenciones a los propietarios que pusieran una vivienda en el mercado de alquiler. Yo tenía una segunda vivienda que puse en alquiler esperando la prometida subvención de 6.000 €. fué el timo del tocomocho. esto fue hace cuatro años. Mi subvención probablemente pasó a engrosar los fondos para los maravillosos eres. Encima me costó el dinero porque todo el trámite había que hacerlo obligatoriamente a través de una agencia homologada a la que tuve que pagar la correspondiente comisión. Nunca me gustó a mí la denominación de junta para la autonomía andaluza. Con el paso del tiempo y ante tanta mentira, hoy puedo decir: ... !vaya junta...!

José miguel: la junta de Andalucía, lejos de aclarar el destino de los 1400 millones de € de los eres, y de los 4000 millones de € en formación, busca titulares como el de la expropiación de viviendas a los bancos para desviar la atención. Vamos, la misma película de siempre.

JAVIER: Solo un apunte al respecto: creo que el decreto andaluz sobre vivienda parte de una premisa equivocada: creer que existe una demanda de alquiler no atendida. Cualquiera que tenga viviendas para alquilar en Andalucía sabe que esto no es cierto. Yo tengo dos apartamentos en Córdoba para alquilar y se pasan semanas sin que nadie siquiera llame a interesarse y cuando lo hacen generalmente han sido estudiantes extranjeros que buscan un alojamiento compartido. Y le aseguro que los muevo.

Joaquín: Soy propietario de una casa vacía en Segovia, estoy loco por alquilarla, o venderla si el decreto de Andalucía se extiende por toda España, ¿me multarán también porque no soy capaz de venderla, o me obligarán a alquilarla, ¡ojalá! al precio que me impongan? De verdad que no entiendo nada. Estoy convencido que este país no tiene arreglo.

Luis: ¿va la junta a multarse a ella misma por las viviendas que tiene terminadas y no entrega, o los edificios que tiene cerrados sin uso? el centro de salud de mairena del aljarafe terminado hace año y medio y que no se ha abierto,¿ lo puedo expropiar?

Rafael: ahora los españoles tenemos miles de viviendas pagadas con nuestros impuestos en el llamado "banco malo". No hace falta expropiar a nadie. que se pongan esas viviendas para su uso como viviendas sociales para las personas que las necesiten. El problema es que con el curriculum que tienen nuestros políticos todos sospechamos que las viviendas que estén en los mejores sitios las repartirán los que las adjudiquen, no para las familias que las necesitan de verdad, sino para sus hijos, primos, tíos, sobrinos o compañeros de partido. mientras tanto se hará demagogia pero no se solucionará la desgracia a la que se ven abocados esas cientos de familias a la que les arrolla la pobreza

Eduardo: En mi humilde opinión, no veo ninguna diferencia entre expropiar una casa a un banco para alquilarla a gente sin hogar y expropiar un terreno a un particular para construir una carretera. En ambos casos se expropia un bien privado (una casa, un terreno, etc.) en beneficio de una causa social (construir una carretera en un caso y proporcionar una vivienda a gente que no la tiene en el otro). No veo porque os rasgáis las vestiduras, ¿quizá porque amenazan a vuestros "queridos amigos banqueros"?

Inma: pues bienvenidas sean las medidas demagógicas y bolivarianas de la junta de Andalucía. Ni una sola familia más desahuciada mientras estemos pagando a escote el rescate a los bancos. y éstos tienen muy fácil que no les expropien las casas; simplemente no echando a la gente a la calle. lo lógico sería que se les dejara seguir ocupando la vivienda en tanto ésta no fuera vendida, y cuando esto sucediera buscar una alternativa para esa familia, un alquiler social, por ejemplo. Pensar en las personas, vamos.

Mariano: Creo que el problema está en los alquileres, el estado debería proporcionar alquileres baratos y el que no pague a los dos meses a la calle, algunos lo que quieren es vivienda gratis, ¿han visitado Uds.. alguna vivienda social de algunos colectivos que todos conocemos en qué condiciones están después de habérselas dado nuevas?

CASTELLANO EN COLEGIOS DE CATALUÑA

Montse: si un ciudadano de a pie incumple una sentencia, comete un delito. Si el que incumple la sentencia es un político, es un insumiso. Pero ¿en qué clase de país vivimos? ¿Me he mudado a Venezuela en sueños, sin saberlo? por favor, hablemos todos claramente, a cada cosa por su nombre.

Francisco: ¿se imaginan ustedes que se diría, que pasaría, si en una clase de un colegio valenciano en la que se impartieran las clases en castellano un tribunal obligase a impartirlas en valenciano porque un niño, un sólo niño de esa clase, es decir los padres de ese niño lo exigiesen?.

DESAHUCIOS Y BANCOS:

David: quería hacer una reflexión, nos preocupamos por los desahucios, cosa normal, pero, quien se preocupa por esos "emprendedores", gente que apuesta su dinero, pide apoyo económico a un banco, fracasa y está hipotecado para toda la vida, sin negocio, sin vivienda porque los bancos piden avalar todo lo que prestan, no veo a la ceoe haciendo escraches a los bancos

SINDICATOS

Emilia: pienso q sí todos los españoles pagamos a los sindicatos deberíamos elegir a sus representantes!!!

REFLEXIÓN A RAÍZ DE LA ENTREVISTA A IGNACIO GONZÁLEZ

A este nacionalismo ya asfixiante sobrevenido del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que Madrid aporta mucho y recibe poco, habría que preguntarle quién es Madrid.

Lo mismo que se le dice a Cataluña, día sí y otro tan bien, habría que decirle que somos los que vivimos y trabajamos en Madrid, y que muchos no somos de Madrid, sino que estamos aquí secuestrados por el efecto de sede de las empresas, que ridículamente nos hacen cotizar aquí, cuando podíamos estar igualmente en nuestras comunidades de origen, y aumentando la renta de las mismas con nuestros impuestos que es lo queremos.

Por eso, el Sr. Presidente, que sepa, que no es su dinero sino el nuestro, y que no es su riqueza sino la de los contribuyentes que ya quiesáramos que contribuyeran a nuestras comunidades de origen para su desarrollo y del nuestra gente, y que cómo no es así, pues no es que Madrid dé nada a nadie, soy yo, que quiero que vaya allí ya que ellos me tienen aquí