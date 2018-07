BÁRCENAS Y AMNISTÍA FISCAL

inma: pues si al final se le deniega la amnistía fiscal a bárcenas y al resto de gurtelitos que tienen ya casi pillados... cuánto se habrá recaudado después de habernos dado ese bonito mensaje a todos de que si eres malote y no pagas tus impuestos seremos buenos contigo y te dejaremos que nos des sólo un 1%???

jose miguel: parece increíble cómo un partido de la entidad del pp ha podido dejarse vapulear por "cuatro fotocopias", al compás de alfredo el del bombo, en sólo un fin de semana. dos días más y disuelven el partido.

juan antonio: dejar de liar a la gente. la pregunta es de donde saco ese dinero y donde trabajaba cuando amaso ese dinero negro. se lo dieron por llamarse barcenas o por ser el tesorero del pp. nadie me trae dinero a mi, sera que no soy tesorero del pp

Otro: voy a hacer de abogado del diablo, ¿nadie ha pensado en sumar las cantidades que salen en los papeles haber que cantidad sale? a lo mejor recibia el dinero y se lo quedaba, pero hacia las anotaciones falsas para chantajear.......

Abel: si lo publicado por el diario El País es cierto y se demuestra fehacientemente, el Gobierno debe dimitir. Pero si no lo es, El País y el resto de medios de comunicación, opinadores, políticos y, en general, todas aquellas personas que han sacado a paseo el "dedito acusador", deberían pedir disculpas públicas y dimitir cuando así corresponda.

Juan carlos: Todo este tema del caso Bárcenas/PP, lo entiendo como el día de reyes delante de un roscón.

Si nos situamos, Bárcenas tiene el cuchillo, a algunos les ha tocado la repugnante fruta escarchada, otros han cogido bizcocho y algo de relleno; y Bárcenas? El se ha llevado el premio, porque sabía donde estaba.

Y la haba? Bien, esa le ha tocado al contribuyente y a los "cándidos" donantes para la causa.

Conclusión, ellos se comen el rosco, y los pagamos los demás.

RUBALCABA Y EL PAÍS

juan antonio: opino que el proceder en tanden del sr. rubalcaba, el sr cebrian y el país, es lo que mas daña a españa, dentro y fuera. ¿cómo se puede acusar sin pruebas tan determinantemente? políticos, seudoperiodistas y medios así, nos arruinan política y moralmente.

EL PAÍS VS EL MUNDO

JOSE LUIS: Habría alguna posibilidad, según, los contertulios que todo esto fuera una maniobra orquestada por El Mundo para hundir definitivamente a El País? Podría ser esa la estrategia? Pues El País se ha involucrado más en la publicación de "fotocopias", mientras que El Mundo pasa, no tan profundamente, por el tema cada día.

REFLEXIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN

Antonio: tiene mucha gracia que los españoles nos escandalicemos por las irregularidades de nuestros políticos. En este país ¿quién no defrauda cuando puede en sus ingresos por IRPF, en pedir facturas sin IVA, evita pagar la OTA del aparcamientodel coche, en solicitar subvenciones, ayudas o pago de medicamentos cuando no tiene derecho? ¿Quien no se ha saltado alguna norma de circulación: un stop, beber un poco más de la cuenta, un aparacamiento donde no se debe y, además, se ha cabreado como un mono cuando ¡legalmente! le han puesto una multa? Somos una pandilla de hipócritas que pretenden unos políticos impecables cuando nosotros no lo somos. Tan sólo son dignos representantes nuestros.

DÉFICIT

CHEMA: Basta ya de Barcenas. Dejemos el asunto en manos de la Justicia y al que le toque que pague las consecuencias. La gran noticia de la semana, si es que es cierta, es que La Mancha ha conseguido en 2012 bajar su deficit del 7.2 al 1.4 %. Este es el camino para salir de la crisis y crear, poco a poco, empleo

Reyes: claro! que ha rebajado hasta un 7,1 como en el caso de mis padres y de muchos mayores que les han rebajado todas las prestaciones, ambulancias, rebajas en la ley de dependencia etc,etc. asi yo también lo hago

Ana: Que no había deficit en Castilla La Mancha? Hábleme de la Universidad y de cómo la dejó el primo de Zapatero, Luis Zapatero que tuvo que dejarlo discretamente para que no saliesen las facturas de sus francachelas. Que les pregunten a los de la Fundación del Hospital de Toledo, con el marrón que ha dejado el anterior administrador con sus comidas a 120 euros por cabeza, y así así así hasta llegar al déficit que se encontró la Sra. Cospedal. ¿Por cierto, a qué sueldo renunciará Montilla, al de Senador o al de expresidente de la Generalitat?

ENTREVISTA A IGNACIO CAMUÑAS

JOSE: Realmente el Sr. Camuñas es un político con los pies en el suelo, coherencia política e intelectual para sacar el país adelante.