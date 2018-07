Reflexiones varias

SINDICATOS:

SALVADOR: Los sindicatos se deberían sustentar única y exclusivamente con las aportaciones de los afiliados a cada uno, y no de las maneras que lo hacen, que para colmo de males todos los que tenemos una nómina les damos (queramos o no queramos) un porcentaje todos los meses del bruto del sueldo, y supongo que la mayoría lo desconocen como yo lo desconocía hasta que hace unos días un experto comento los conceptos desglosados de una nomina en internet, y cuando dijo que el desglose de formación del salario va integro para los sindicatos, el revote que me pille fue pequeño.

Jose miguel: se va a ver un numerito como Bruselas pida la devolución de los fondos dados a Andalucía para la lucha contra el paro, y que estos sindicalistas mangantes se han quedado para mariscadas y vivir a todo tren.

DONACIONES A PARTIDOS

Manuel: Que se busquen la vida, como nos la buscamos todos los autónomos, sin ningún tipo de donación, que pasa que tienen que vivir a costa de los demás.

Luis: En cuanto a la financiación irregular de partidos políticos y sindicatos, cabe decir que existe por parte de las grandes empresas, a unos en forma económica y a otros en especies pues, ¿cuantas grandes empresas han tenido y tienen en sus nóminas a personas vinculadas y desarrollando su trabajo en los sindicatos?

VICTOR HABLA DE “REPONSABLES” Y DICE: Creo que si queremos salir de donde estamos tenemos que abandonar la demagogia y decirle a cada ciudadano que el también tiene culpa de lo que pasa, tanto o mas que los políticos, banqueros, ricos o cualquiera de los chivos expiatorios que esta sociedad ha creado.

Cuando unos políticos y sindicalistas desaprensivos montan un tinglado como el de Andalucía y crean eso que los medios llaman, de manera políticamente correcta, una "red clientelar", debemos tener claro que esa red se monta porque encuentran "clientes".O sea porque hay ciudadanos que están dispuestos a dar su voto a quien les asegure unos eurillos por no hacer nada,

Fernando habla del control del dinero público: este sistema no puede ser valido mientras no haya una administración leal y con vocación de servicio a los Españoles, independientemente de quien gobierne, y debe tener autorregulación e independencia en determinados ámbitos en los que los políticos no puedan cambiar, porque los españoles no quieren. La democracia, no puede ser elegir al partido que te engaña, y permite que la gente se llene los bolsillos de dinero de los Españoles, o que permita que otros lo hagan.

ALAYA y ERE´s

Inma: Esa especie de Juana de Arco, como la llama Herrera, está haciendo una instrucción tan liosa, enredosa y cuestionada que esto de los ERE va a terminar peor que el juicio de Malaya. Venga a imputar gente que ni siquiera sabe de qué ha sido imputada, venga a ordenar redadas, venga a mezclar lo político con lo delictivo, inventarse figuras jurídicas como el imputado no imputado o el preimputado... Al final o prescribirán la mitad de los delitos, o como ha pasado en Malaya, las 3/4 partes de los implicados serán exonerados por falta de pruebas o por fallos en la instrucción. Yo preferiría menos Juanas de Arco y más eficiencia y rapidez en la aplicación de la justicia.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO:

Raquel: Nuestro presidente está satisfecho porque alguien dice que creceremos una décima más que sus raquíticas previsiones. Estos mismos también dicen que el empleo será igual o peor que hoy, o sea un dato espeluznante. No entiendo de qué se alegra el sr. Rajoy cuando le están diciendo que su reforma laboral está siendo un gran fracaso. Esto son las medias verdades de los políticos.

Francisco: Me pregunto dónde está lo positivo del nuevo informe del FMI que prevee para el 2014 un paro superior al 26 por ciento y que nos recomienda bajarnos, una vez más, un poco más los sueldos.

Y por cierto, Si la recaudación del cine español es mala, lo es por la misma razón que lo es la recaudación del cine en general, no tenemos un duro y el ministro experto en cine de propina ha subido el IVA a este sector.

ENTREVISTA A FABRA

JOSE LUIS: Le podrían decir al presidente de la Comunidad Valenciana que estando de vacaciones en 'Castellón he tenido que pagarme los medicamentos a pesar de ser para una enfermedad crónica. Es eso igualdad? Esa es la política que siguen?