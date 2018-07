Debate sobre la abstención electoral

La ONU y la mala alimentación: advierte de que perjudica la salud y propone subir los impuestos sobre la comida poco saludable…¿atajará el problema???



EL DEBATE DE AYER EN TVE



MIGUEL: El resultado fue un debate pesado, con esos dos catalanistas espesos defendiendo lo suyo a dos bandas, y sin ponerse zancadillas en ningún momento. Con sólo uno habría sido muy distinto. Pero tuvimos que oír en público esa ordinariez supina, esa falta de educación primaria: "que se quieren ir".



ELECCIONES Y CAMPAÑA



MARTÍN: Coincido con ustedes, estamos asistiendo a una campaña lamentable. Lo que es peor es cada nueva campaña seguimos igual que la anterior, no aprendemos nada, ni rectificamos. Desde los doberman hasta el machismo pasando por las diputadas florero. Estas son las ideologías de nuestros políticos y mientras nosotros seguimos preguntándonos por lo que representa Europa para nosotros.



IGNACIO: yo creo que me están llamando idiota a la cara: no hay propuestas concretas, sólo se acusan uno a otro con el “y tú más” y la verdad que estoy un poco harto



ABSTENCIÓN: MARÍA: La abstención también es un derecho.Es una manera de decir que no te fías de de que los partidos cumplan sus programas,y de que piensas que el poder no está en los políticos sino en los poderes económicos



CARLOS: algunos no nos sentimos representados. No aspiro a ser representado en la totalidad de mis ideas, no soy un iluso, pero al menos pido que lo que vote se cumpla. Los partidos actuales, los serios, no cumplen lo que prometen. Y si no cumplen y los pequeños son, en algunos casos, de ideas ridículas ¿Porqué votar a alguien? Yo votaré en blanco, estoy en mi derecho. Y criticaré a los políticos, también estoy en mi derecho.



FRANCISCO: Hoy no puedo estar más de acuerdo con el profesor Rodriguez Braum... Hoy en día tiene más sentido que nunca la abstención, sobre todo con los políticos TAN MEDIOCRES que tenemos. Estos políticos no hablan de política, ni de soluciones ni de nada. Deberían dedicar al menos unos minutos a pensar por que puede haber un 60% de abstención....



PEDRO: Cuando no se encuentra una opción decente, no digo ya bueno, si no decente lo lógico es abstención o voto blanco. Yo no encuentro un partido que me pueda representar, son todos, corruptos, manipuladores, y cuanto menos mentirosos. Cuando haya algo decente volveré a votar. Lo que es incívico es votar a esta panda de sinvergüenzas.



OTRO: con la ley actual y el reparto de votos que realiza la ley D'Hont, abstenerse es mantener mas de lo mismo. Igualmente el voto nulo y el voto en blanco.Cualquiera de las tres opciones favorece a los grandes partidos.



PREGUNTA DE Mariano: si las elecciones no fueran válidas con mas del 50% de abstención y siguieran los mismos de los comicios anteriores ¿ creen que existiría el abstencionismo?



MAR: Si no estoy de acuerdo con el tipo de gestión que se lleva en europa ¿cómo lo reflejo en las próximas elecciones.Si no me gustan las personas/personajes que se presentan y su enervante mediocridad ¿cómo lo reflejo en las príximas elecciones? Si el sistema electoral no me parece justo y no me gusta ¿cómo reflejo esta protesta y queja en las próximas elecciones? ¿no se podría ver una abstención como un aburrimiento de todo lo que nos rodea, que está caduco, corrupto y no me representan?



SOBRE EL MACHISMO



ANTONIO: No estoy de acuerdo con las declaraciones de Arias Cañete, pero pienso que esto es una estrategia de PP y PSOE para no hablar de los problemas reales (corrupcion, paro, etc...) y, por tanto, distraer la atencion de la ciudadania.



LUIS: Si el 2º partido más votado de España, centra sus últimos días de campaña europea en el supuesto machismo del oponente para ganar votos demuestra muy poco de dicho partido, pero si con ello gana votos, la pobreza intelectual del país quedará totalmente constatada.



INMA: Es natural que el PSOE aproveche de las palabras de Cañete porque además poco más pueden hacer para intentar movilizar a un electorado más muerto que vivo. De todas formas no creo que consigan convencer a mucha gente pero bueno, tienen que intentarlo. La verdad es que muchos de sus potenciales votantes piensan que ellos no son mucho mejores que el PP, y con ese planteamiento como no se agarren a chorradas como la metedura de pata de Arias, poco más pueden hacer.



RICARDO: en enero abrió una empresa junto a otro socio y no encontraron ningún crédito ni ayuda; aún así han conseguido contratar a 4 personas , además de sus puestos propios de trabajo. Dice que por eso cree que los pocos emprendedores y las Pequeñas y Medianas empresas, son los únicos , sin ayuda de nadie, que están saliendo adelante, y en “Galeras”, remando con mucho esfuerzo, el país adelante. Dice también que solo se escuchan palabras bonitas por nuestros políticos cuando están en campaña, luego, cuando están en sus sillones y vas a buscarles para que te ayuden abrir una empresa emprendedora, y necesitas que te apoyen en lo que sea, escurren el bulto, se hacen los bloqueados, y nos dan la espalda a los que realmente , podemos ser el futuro de la industria y la economía real del país.



JOSE MANUEL: Estais diciendo que la campaña se centra en las palabras de cañete y esto es malo. A la vez llevais media hora hablando del mismo tema. Hablad de la PAC por ejemplo. Hablad de Como se toman las decisiones en la CEE. Hablad de las ayudas de la CEE que tenemos pendiente devolver de diferentes proyectos.