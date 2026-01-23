Torrevieja presenta en Fitur su nuevo modelo turístico basado en cultura, música y estilo de vida

Torrevieja vuelve a estar presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con una propuesta que combina estilo de vida mediterráneo, transformación urbana, música, gastronomía y grandes eventos. Y por supuesto, su carnaval. Una estrategia global con la que busca reforzar su posicionamiento como uno de los destinos más dinámicos del Mediterráneo.

Desde el 21 al 25 de enero, la ciudad estará presente tanto en el stand de la Costa Blanca como en la Plaza Central de Turisme de la Comunitat Valenciana, ambos ubicados en el pabellón 7 de IFEMA (Madrid). Allí se celebrarán desde presentaciones oficiales hasta showcookings, ofreciendo al público una completa experiencia para conocer este municipio tan único.`

Carnaval de Torrevieja | Ayuntamiento de Torrevieja

Una de las principales novedades será el lanzamiento de la campaña 'Torrevieja, it’s a way of life', un concepto que trasciende lo turístico para acercar al público a un estilo de vida vinculado al bienestar, la naturaleza y la vida al aire libre.

Una mirada al futuro

También habrá espacio para mostrar la transformación urbana del municipio. A través del vídeo 'Torrevieja, la ciudad que estamos construyendo', los asistentes podrán conocer los proyectos que están renovando su imagen y su forma de vivirla.

La ciudad apuesta con fuerza por consolidarse como destino musical del Mediterráneo. En 2026 acogerá la mayor concentración de festivales de su historia, con nombres como el LOW Festival, la primera edición de BIGSOUND Torrevieja o la continuidad del consolidado Brilla Torrevieja.

Y no puede faltar el Carnaval de Torrevieja, una de sus fiestas más emblemáticas. El 24 de enero, llevará su colorido y su alegría al centro de Madrid con un desfile que recorrerá Callao, Preciados, Puerta del Sol y el Teatro Real.

La oferta se completa con el turismo deportivo, otro de los pilares estratégicos del municipio. Con todo ello, Torrevieja se reafirma como una ciudad que avanza, que se transforma y con una identidad propia.