Sandos Hoteles estrena nueva web y lanza su programa de fidelización "MÁS"

En su apuesta constante por la innovación y la mejora de la experiencia del cliente, Sandos Hotels & Resorts ha dado un paso más en su evolución digital con el lanzamiento de sandos.es, una web totalmente independiente y orientada al mercado español.

El nuevo sitio ofrece una experiencia de navegación más ágil, inspiradora y funcional, reflejando la esencia de la marca: transparencia, confianza y un servicio centrado en el huésped.

La cadena hotelera buscaba que esa filosofía profesional se reflejara también en su web, de modo que los usuarios sintieran confianza desde el primer clic.

MÁS: el nuevo programa de fidelización

Coincidiendo con el lanzamiento de la web, Sandos también presenta MÁS, su nuevo programa de fidelización exclusivo para los hoteles de España. Su propósito es simple: recompensar a los huéspedes que eligen Sandos una y otra vez para disfrutar de sus vacaciones, ofreciéndoles ventajas únicas cada vez que reserven directamente a través de la web.

Entre sus beneficios destacan descuentos exclusivos, atención personalizada, regalos especiales, precios preferenciales en extras y detalles únicos que hacen que cada estancia en cualquiera de los establecimientos de la compañía sea aún más memorable.

MÁS funcionará mediante un sistema de niveles y estará disponible en todos los hoteles Sandos de España: Benidorm, Ibiza, Lanzarote y Torremolinos. Descúbralo en sandos.es/fidelizacion

Un nuevo hogar digital para Sandos España

Hasta ahora, toda la comunicación y reservas de los establecimientos de la cadena —tanto en México como en España— se gestionaban desde sandos.com. Con la consolidación del mercado español y el crecimiento del grupo, Sandos ha apostado por desarrollar un portal bajo el dominio .es, pensado exclusivamente para sus hoteles en España, pero conectado estratégicamente con su sitio mexicano.

En la página principal de sandos.es, los usuarios encontrarán un acceso directo a los hoteles en México, mientras que sandos.com también incluirá un enlace a Sandos España, garantizando así una experiencia unificada y coherente entre ambos mercados.

Innovación, identidad y conexión

El objetivo detrás de este lanzamiento es claro: crear una plataforma moderna, atractiva y optimizada para potenciar la venta directa, donde los visitantes puedan inspirarse, descubrir los destinos y reservar en cuestión de segundos.

La nueva web integra un motor de reservas de alta conversión, un módulo de Call Center y el nuevo programa de fidelización MÁS, ofreciendo un ecosistema completamente conectado, ágil y con control total sobre cada reserva.

“Queríamos que la web reflejara nuestra filosofía: confianza, claridad y un enfoque humano de la tecnología. Que el usuario sienta la esencia de Sandos desde el primer clic”, explican desde la compañía.

Además, esta nueva plataforma brinda autonomía total a los equipos de España y México, permitiendo adaptar la comunicación, las ofertas y los contenidos a las particularidades de cada mercado, sin perder la coherencia de marca global.

Compromiso sostenible y experiencia humana

Con este lanzamiento, Sandos Hotels & Resorts refuerza no solo su identidad visual, sino también su compromiso con un turismo más sostenible y responsable. La nueva web se concibe como una herramienta tecnológica al servicio de una experiencia más humana, cercana y personalizada.

Explora la nueva web y vive la experiencia Sandos en España: www.sandos.es