San Pedro del Pinatar lanza en FITUR 2026 su nueva campaña turística: 'El arte de sentir'

San Pedro del Pinatar invita a conectar con el entorno y con uno mismo a través de una propuesta que combina naturaleza, bienestar, cultura y gastronomía.

Un destino para los sentidos: naturaleza, salud y gastronomía

El litoral de San Pedro del Pinatar, con más de 13 kilómetros entre el Mar Menor y el Mediterráneo, cuenta con playas urbanas y espacios naturales de gran calidad, muchas de ellas distinguidas con la Bandera Azul y el sello Q de Calidad Turística.

El Parque Regional Salinas y Arenales, con 856 hectáreas protegidas, constituye uno de los grandes tesoros medioambientales del municipio. En los próximos meses se habilitarán nuevas rutas guiadas, un observatorio de aves y un sistema de control de aparcamientos para asegurar su preservación.

En el ámbito del bienestar, San Pedro del Pinatar es un referente en talasoterapia y lodoterapia. Los baños de lodo del Mar Menor, considerados la mayor zona de lodoterapia al aire libre de Europa, contarán este año con mejoras en accesibilidad y seguridad, además de la renovación de las plataformas de baño.

San Pedro del Pinatar | Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

La gastronomía local, basada en productos del mar como las salazones o el caldero, se pondrá en valor en octubre con la celebración del Encuentro Gastronómico Paraíso Salado, una cita que realza la cocina regional.

Cultura, deporte y ocio para todos los públicos

El municipio murciano completa su propuesta con una agenda cultural y deportiva que se extiende a lo largo del año. Entre sus eventos más destacados figuran:

Festival Sal de Música: con artistas del panorama nacional.

con artistas del panorama nacional. Pinatarius Obstaculum Cursus: carrera de obstáculos que atrae a miles de corredores.

carrera de obstáculos que atrae a miles de corredores. MingoFest: el festival familiar que regresa en mayo con actividades centradas en los más pequeños.

Durante todo el fin de semana, San Pedro del Pinatar mantendrá una intensa actividad promocional en FITUR con acciones centradas en sus tradiciones, festivales, turismo activo y gastronomía, consolidando así su posición como un destino completo y de experiencias diversas.