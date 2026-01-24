Rías Baixas se reivindica en FITUR como el gran destino del turismo deportivo durante todo el año

Rías Baixas llega a FITUR 2026 con una propuesta que mira al territorio desde una nueva perspectiva: convertir el deporte en la mejor forma de descubrir la provincia de Pontevedra. Bajo el lema 'A túa meta, o teu destino', la Diputación presenta una campaña que invita a viajar de otra manera, a moverse, a parar y a reconectar con el entorno a través de la actividad física y la naturaleza.

La presentación, celebrada en el stand de Turismo de Galicia estuvo conducida por la actriz viguesa Marta Larralde. Situó a Rías Baixas como uno de los grandes referentes del turismo activo en España. Acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia,Alfonso Rueda, y por representantes institucionales y del sector turístico, el presidente de la Diputación, Luis López, explicó una estrategia que apuesta por un modelo de turismo sostenible, descentralizado y abierto durante todo el año.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda junto con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López | Diputación de Pontevedra, Imagen cedida para branded

Un gran espacio deportivo al aire libre

Caminar junto al mar, correr por senderos costeros, navegar por las rías, pedalear por carreteras de interior o practicar surf, escalada y deportes acuáticos forma parte de una experiencia turística que va mucho más allá del ocio convencional. Aquí, el deporte no es un complemento: es el hilo conductor del viaje. "La provincia de Pontevedra es un polideportivo al aire libre", ha afirmado el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, en una entrevista al programa Gente Viajera de Onda Cero.

Fitur 2026 | Diputación de Pontevedra, Imagen cedida para branded

Astroturismo

Las actividades deportivas se combinan con nuevas experiencias ligadas al cielo, como el astroturismo, que está situando a la provincia de Pontevedra como un referente internacional en la observación astronómica.

Así lo ha explicado Luis López, quien ha destacado que el proyecto vinculado al eclipse solar de 2026 "no se limita a un solo año", sino que tendrá continuidad en 2027 y 2028. "En los 61 ayuntamientos de la provincia va a haber puntos de observación del eclipse, vamos a promover quedadas, entregar material y está despertando muchísimo interés a nivel internacional", ha subrayado.

El astroturismo se articula a través del programa Baixo o Ceu das Rías Baixas, que implica no solo a los municipios, sino también al sector turístico. López ha agradecido expresamente la colaboración de hoteles, restauración y empresas del sector: "Las Rías Baixas están de moda. Somos líderes en la España Verde, en estancia media y en la recepción de visitantes. Más de un tercio de quienes visitan Galicia vienen aquí, y eso se debe al trabajo del sector".

Un destino que se vive todo el año

La campaña refuerza una idea clave: el deporte es una herramienta eficaz para desestacionalizar el turismo, distribuir mejor a los visitantes y descongestionar los destinos más saturados. En este sentido, la Diputación de Pontevedra impulsa una alianza entre deporte, calidad, sostenibilidad e internacionalización. "No es una campaña solo para deportistas profesionales, sino para entusiastas del deporte que pueden practicar cualquier disciplina los 365 días del año".

El compromiso se traduce en hechos. La provincia acoge cientos de eventos deportivos a lo largo del año, apoya a deportistas de élite y está invirtiendo 20 millones de euros en la mejora y modernización de infraestructuras deportivas. Pabellones, gimnasios, pistas de atletismo, campos de fútbol o instalaciones de tenis y pádel forman parte de una red que beneficia tanto a la ciudadanía como a quienes visitan Rías Baixas.

Más allá del deporte, la provincia ofrece un calendario diverso: desde la Feira do Cocido, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, hasta las vendimias en O Salnés, el termalismo en otoño e invierno o los paisajes primaverales del interior.

Desconectar para volver a conectar

'A túa meta, o teu destino' es también una invitación a desconectar del ritmo acelerado y reconectar con lo esencial. Rías Baixas se presenta como un lugar donde cada persona encuentra su propio equilibrio: playa y montaña, costa e interior, islas, aguas saladas, dulces y termales.

Más allá de la costa, la Diputación insiste en poner en valor el interior de la provincia. López ha recordado que la campaña de 2025 ya apostó por esta línea, prescindiendo incluso de imágenes de playa. "Fue atrevido, pero permitió descubrir la gastronomía, el patrimonio, la cultura y la naturaleza del interior, que es tan interesante como la costa", ha explicado.

A esta diversidad se suma una oferta gastronómica reconocida, vinos con denominación de origen, productos locales, festivales culturales y una identidad propia que se vive en cada rincón del territorio. El deporte se integra de forma natural en este estilo de vida, como una manera de relacionarse con el entorno y con las personas que lo habitan.

