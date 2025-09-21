Programa especial de 'Gente Viajera' desde Vélez-Málaga, en el corazón de la Costa del Sol

Vélez-Málaga se ha convertido este domingo 21 de septiembre en el destino de Gente viajera. El estudio de radio ha sido el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, epicentro de un municipio que combina la tradición de los pueblos del interior de la Axarquía con la vitalidad de sus enclaves costeros.

Con más de 25 kilómetros de litoral y un rico patrimonio monumental, Vélez-Málaga es un destino perfecto durante todo el año. En el programa conoceremos su historia, su entorno natural y sus propuestas turísticas, con especial atención a su identidad cultural y su hospitalidad.

Es uno de esos lugares donde se entrelazan siglos de historia con la vida mediterránea. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva murallas nazaríes, iglesias levantadas sobre antiguas mezquitas, conventos, palacios señoriales y callejones llenos de vida.

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga: "La Senda Litoral de Málaga estará culminada en dos años"

Durante la emisión en directo desde el Ayuntamiento, Carles Lamelo ha charlado con Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que ha puesto en valor la estrategia turística de la Costa del Sol como motor económico y cultural de la provincia.

Jesús Lupiáñez: "Vélez-Málaga siempre quiere acoger al visitante con el cariño que históricamente nos ha caracterizado"

También hemos hablado con Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga, para conocer los retos y proyectos del municipio.

Jesús Lupiáñez (derecha) y Jesús Carlos Pérez Atencia (izquierda)

Además, los colaboradores habituales del programa nos han guiado por los rincones más atractivos de la Axarquía, con recomendaciones que combinan patrimonio, gastronomía y experiencias únicas para todos los públicos.

El programa cuenta con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.