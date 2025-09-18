Programa especial de 'Gente viajera' desde Vélez-Málaga, en la Axarquía malagueña

Vélez-Málaga se convierte este domingo 21 de septiembre en el nuevo destino de Gente viajera. Desde las 12:00 del mediodía, Carles Lamelo y su equipo trasladan a los oyentes hasta el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, epicentro de un municipio que combina la tradición de los pueblos del interior de la Axarquía con la vitalidad de sus enclaves costeros.

Historia, cultura y mar

Con más de 25 kilómetros de litoral y un rico patrimonio monumental, Vélez-Málaga es un destino perfecto durante todo el año. En el programa conoceremos su historia, su entorno natural y sus propuestas turísticas, con especial atención a su identidad cultural y su hospitalidad.

Es uno de esos lugares donde se entrelazan siglos de historia con la vida mediterránea. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva murallas nazaríes, iglesias levantadas sobre antiguas mezquitas, conventos, palacios señoriales y callejones llenos de vida. Entre sus monumentos más destacados se encuentran la Iglesia de Santa María la Mayor, la Iglesia de San Juan Bautista, la Alcazaba con la Torre del Homenaje y el Palacio de los Marqueses de Beniel.

Los protagonistas

Durante la emisión en directo desde el Ayuntamiento, Carles Lamelo charlará con Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga, para conocer los retos y proyectos del municipio.

También participará Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que pondrá en valor la estrategia turística de la Costa del Sol como motor económico y cultural de la provincia.

Además, los colaboradores habituales del programa nos guiarán por los rincones más atractivos de la Axarquía, con recomendaciones que combinan patrimonio, gastronomía y experiencias únicas para todos los públicos.

'Gente viajera' en directo con público

La emisión será abierta al público, con entrada libre durante toda la grabación. La cita es este domingo, de 12:00 a 14:00 horas, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Plaza de las Carmelitas, 12).

Será una oportunidad única para descubrir cómo se hace radio en directo y para empaparse del espíritu de Vélez-Málaga, un destino que resume lo mejor de la Costa del Sol: mar, cultura y tradición.

