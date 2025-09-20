Programa especial de Gente Viajera desde Torremolinos, motor del turismo en Andalucía y puerta de entrada a la Costa del Sol para miles de visitantes

Gente viajera ha emitido un programa especial desde el Hotel Meliá Costa del Sol, en Torremolinos para conocer los detalles que hacen única y especial a esta localidad. Torremolinos es uno de los grandes motores del turismo en Andalucía y puerta de entrada a la Costa del Sol para miles de visitantes nacionales e internacionales.

Para conocer los retos y oportunidades que marcan el presente y futuro de la localidad, hemos hablado con la alcaldesa, Margarita del Cid que destaca las bondades de esta localidad clave en el turismo.

"Torremolinos siempre da felicidad", así ha descrito la alcaldesa, Margarita del Cid a esta ciudad ubicada en el corazón de la Costa del sol.

Reclama una financiación justa para los ayuntamientos

La alcaldesa ha aprovechado para reclamar una financiación justa para las localidades que como Torremolinos atraen a tantos visitantes. Margarita ha explicado que la cifra de residentes en Torremolinos no baja de 100.000 pero reciben ingresos solo por los 75.000 ciudadanos que están empadronados. "Todas las administraciones tenemos derecho a tener una financiación justa", ha reclamado.

Torremolinos: Corazón de la Costa del Sol

A lo largo del programa, hemos descubierto por qué este municipio malagueño es líder en ocupación hotelera y un referente internacional del turismo en España. Un destino pensado para disfrutar todo el año y lleno de experiencias ligadas al bienestar.

Programa completo 20/09/2025