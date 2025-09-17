'Gente viajera' visita Torremolinos, embajador internacional del turismo en nuestro país

Gente viajera emite un programa especial en directo este sábado 20 de septiembre, a partir de las 12.00, desde el Hotel Meliá Costa del Sol, referente en la costa malagueña, situado en primera línea de playa y con vistas privilegiadas al Mediterráneo.

Desde este enclave estratégico en pleno paseo marítimo de Torremolinos, recorreremos la actualidad turística, cultural y gastronómica del municipio, uno de los grandes motores del turismo en Andalucía y puerta de entrada a la Costa del Sol para miles de visitantes nacionales e internacionales.

Torremolinos: Corazón de la Costa del Sol

A lo largo del programa, descubriremos por qué este municipio malagueño es líder en ocupación hotelera y un referente internacional del turismo en España. Charlaremos con su alcaldesa, Margarita del Cid, para conocer los retos y oportunidades que marcan el presente y futuro de la localidad.

Desde su litoral y su oferta náutica hasta su variada gastronomía y espacios naturales, repasaremos todos aquellos elementos que hacen de Torremolinos un destino pensado para disfrutar todo el año, y hablaremos de planes para toda la familia, deporte al aire libre y experiencias ligadas al bienestar.

También nos adentraremos en las propuestas que ofrece el Hotel Meliá Costa del Sol: desde un amanecer en una suite con vistas al mar, a zonas only adults con camas balinesas. Espacios pensados para desconectar y compartir momentos únicos frente al Mediterráneo.

'Gente viajera' en directo

Descubre todos los secretos de Torremolinos este sábado a partir de las 12.00, de la mano de Carles Lamelo y el equipo de ‘Gente viajera’. En directo en Onda Cero, nuestra web, app y nuestro canal de YouTube.

De la mano de Turismo y Planificación Costa del Sol y el Ayuntamiento de Torremolinos.