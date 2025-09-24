'Gente viajera' recorre los viñedos de la Mancha en la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia

Este sábado a partir de las 12.00h, 'Gente viajera' estará en directo desde las instalaciones de Baco Dcoop, en Alcázar de San Juan. Será la primera vez que el programa de viajes y turismo líder en España visite esta cooperativa de segundo grado, presidida por Ángel Villafranca, figura clave en la gestión del movimiento cooperativo nacional.

Una cita con la Fiesta de la Vendimia

El programa se enmarca dentro de la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia, impulsada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha y Atresmedia Radio, con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real.

El papel de Baco Dcoop en el desarrollo rural

Durante la emisión, Lamelo y su equipo analizarán la importancia del cooperativismo en la economía manchega y el papel esencial de Baco Dcoop, que aglutina a más de 75.000 familias en torno al sector agroalimentario. Su modelo de gestión y su impulso a la internacionalización han convertido a la cooperativa en un referente de innovación y emprendimiento en el medio rural.

Gracias a su fuerza exportadora, los productos de Baco Dcoop han llegado a los cinco continentes, consolidándose como un motor económico de la región y un ejemplo de éxito en el comercio internacional.

