PROGRAMA ESPECIAL EN HUELVA

Gente Viajera en Huelva: riqueza natural, cultural y turística desde el Parque Minero de Riotinto

Programa especial de ‘Gente Viajera’ desde el Parque Minero de Riotinto, en Huelva, para descubrir la riqueza natural, cultural y turística de la provincia. A lo largo de dos horas de emisión, hemos recorrido el presente y el futuro del modelo turístico onubense, de la mano de sus protagonistas.

Huelva, un mundo dentro de una provincia: el secreto mejor guardado del turismo en Andalucía

David Toscano, presidente de la Diputación: "Huelva son sensaciones, es autenticidad y eso es lo que queremos mostrar"

ondacero.es

Madrid |

El equipo de Gente Viajera ha viajado hasta el corazón de la provincia de Huelva para descubrir su extraordinaria diversidad paisajística, su patrimonio minero, su apuesta por el turismo sostenible y su proyección internacional como destino deportivo y cultural. Un recorrido desde la Cuenca Minera hasta la costa atlántica, pasando por Doñana, la Sierra de Aracena o las rutas por carreteras secundarias.

Durante la emisión especial desde el Parque Minero de Riotinto, Carles Lamelo ha conversado con David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, y Ana Delgado, diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, quienes han repasado los principales atractivos de una provincia que invita a ser vivida con los cinco sentidos.

Toscano ha subrayado la autenticidad del destino: "Huelva son sensaciones. Huelva es autenticidad y eso es lo que queremos mostrar". Entre los proyectos más destacados, ha puesto en valor el corredor verde del río Tinto, que recupera el antiguo trazado ferroviario para el senderismo y el cicloturismo. También ha destacado el valor natural de la sierra onubense y las posibilidades del pesca-turismo en la costa.

Por su parte, Ana Delgado ha defendido el carácter integral de la oferta onubense: "Tenemos gastronomía, cultura, patrimonio… Yo siempre digo que es un mundo dentro de una provincia". Ha señalado la calidad de los campos de golf, la experiencia única de dormir en Doñana, y las rutas moteras que permiten descubrir los pueblos blancos y la hospitalidad de su gente.

Además, se ha repasado el calendario de grandes eventos que acogerá la provincia, como el Campeonato de Europa de Bádminton en 2026, las pruebas ciclistas Huelva Extrema y Tartessos, y el Festival de Cine Iberoamericano. Un programa que ha demostrado por qué Huelva es uno de los destinos emergentes más completos del sur de Europa.

