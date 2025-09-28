‘Gente viajera’ en Benahavís: naturaleza, deporte y gastronomía en el corazón de la Costa del Sol

El programa ha arrancado con la entrevista a José Antonio Mena, alcalde de Benahavís, quien ha destacado el fuerte crecimiento del municipio en las últimas décadas: “En los últimos 25 años creo que ha sido el municipio que más crece de toda España”.

El regidor subrayó el carácter internacional de la localidad, con más de 116 nacionalidades residentes, y la calidad de vida que atrae a visitantes ilustres y residentes permanentes. “El que prueba residir aquí, luego no se marcha”, afirmó.

Entre sus principales atractivos sobresalen los doce campos de golf, que convierten a Benahavís en uno de los referentes nacionales de este deporte. Además, experiencias como el barranquismo en la Angostura del Guadalmina, el enoturismo vinculado a Ronda y las rutas de senderismo consolidan un modelo turístico diversificado y desestacionalizado.

Mena también invitó a vecinos y visitantes a participar en la Romería de la Virgen del Rosario, el próximo 7 de octubre, “un punto de encuentro de la familia” con música, gastronomía y comunidad.

El deporte como motor turístico

La segunda parte del programa puso el foco en el turismo deportivo. El concejal de Turismo, Scott Marshall, definió Benahavís como “el Edén para los deportistas”: “Se puede hacer de todo: senderismo, cañones, golf, trial, caballo, bici… nómbralo y lo podrás hacer”.

El golf sigue siendo el gran pilar. En el La Quinta Golf & Country Club, su director general, José Luis Gómez, explicó que reciben hasta 70.000 jugadores al año y que su modelo apuesta por la sostenibilidad gracias al uso exclusivo de agua regenerada.

Pero Benahavís también se abre a otras disciplinas. Este año acogió por primera vez una prueba del Campeonato del Mundo de trial, organizada por el joven Álvaro López Macías. “Tenemos grandes rocas, fuertes pendientes y pasos de río con agua... un poco de todo lo que cualquier aficionado del trial desearía”, señaló. El éxito ha llevado al Ayuntamiento a apoyar su regreso en 2027.

El entorno natural del municipio completa la experiencia con rutas hacia la Sierra de las Nieves o el descenso por el Guadalmina, uno de los planes más populares entre visitantes.

Un destino integral en la Costa del Sol

Con su gastronomía reconocida, su carácter cosmopolita, sus paisajes de montaña y costa y una intensa agenda cultural y deportiva, Benahavís se confirma como un destino imprescindible en la Costa del Sol.

Durante el especial, los colaboradores habituales de ‘Gente viajera’ sumaron sus secciones para acercar la historia, los sabores y las experiencias de un municipio que combina tradición, hospitalidad y un entorno natural privilegiado.