Especial de 'Gente viajera' desde el Museo del Realismo Español Contemporáneo en Almería

Almería se convierte este sábado 15 de noviembre en el nuevo destino de 'Gente viajera'. Desde las 12:00 del mediodía, Carles Lamelo y su equipo trasladan a los oyentes hasta el Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC).

Almería, un destino cultural para descubrir

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC), ubicado en el histórico edificio del antiguo Hospital Provincial Santa María Magdalena, reúne cerca de 300 obras de más de un centenar de artistas, entre ellos grandes figuras del realismo español como Antonio López, Joaquín Sorolla, Julio Romero de Torres, Zuloaga o María Moreno.

Se trata de la primera pinacoteca en España dedicada totalmente al realismo español contemporáneo, convertida ya en una parada imprescindible para quienes buscan nuevos destinos culturales en nuestro país.

Además de su colección permanente distribuida en 11 salas, el museo acoge exposiciones temporales, visitas guiadas, talleres y actividades culturales para todos los públicos, lo que está contribuyendo a consolidar Almería como un centro vivo para la creación artística y el diálogo cultural.

Una oportunidad para conocer sus nuevas propuestas

Durante el programa, se dará a conocer la actividad cultural del museo, que este otoño está marcada por dos propuestas destacadas:

La exposición temporal dedicada a José Manaut , figura clave del realismo de posguerra, con obra inédita y piezas de sus etapas más significativas.

, figura clave del realismo de posguerra, con obra inédita y piezas de sus etapas más significativas. El I Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles, que reúne las obras de 24 creadores menores de 35 años y que muestra que el realismo contemporáneo sigue en vigor en las nuevas generaciones.

Ambas muestras consolidan al MUREC como un espacio para el patrimonio artístico, pero también para la creación emergente y el intercambio cultural.

'Gente viajera' en directo con público

La emisión será abierta al público, hasta completar aforo. La cita es este sábado 15 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas, desde el Museo del Realismo Español Contemporáneo (MUREC).

Será una oportunidad única para descubrir cómo se hace radio en directo y para empaparse del espíritu de Almería, además de su historia, su arquitectura, su patrimonio y su oferta cultural.

Con la colaboración de la Diputación de Almería.