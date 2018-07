El Turismo, un sector muy potente pero "infrautilizado"

De hecho mi jefe de entonces me lo dijo convencido “¿Información Turística? Si viajan 4”. Y de eso hace más de 25 años. Hoy están viajando 1200 millones en el mundo. A pesar de eso, dijo Rifay: “el Turismo está infrautilizado por los Gobiernos“, vamos que no se le reconoce a la Industria Turística la importancia y el impacto en la economía de los pueblos del mundo.

Y en nuestro País, para qué les cuento, algunos políticos progresistas según ellos, ni lo nombraron a lo largo y ancho de su campaña. En ese Foro promovido por la Diputación de Málaga, el Diario Sur y el Hotel Málaga Palacio, y en la locución del máximo representante de la OMT, destacó la necesidad de promover la calidad en el empleo, porque según Talef Rifai, ”hay dos fuerzas que impulsan el cambio en el mundo: la revolución tecnológica y la turística”, a la par que recordaba la necesidad de trabajar para ofrecer seguridad a propios y foráneos; a esos 68 millones que nos visitaron en el 2015 y que en el 2016 siguen creciendo.

Finalizó el Secretario General de la OMT hablando de sostenibilidad casi en puertas del 2017, año declarado por la ONU como el año del Turismo Sostenible. Por lo demás no voy a insistir en que las locuras en política se pagan antes o después.

Tenemos un estudio de E’dreams que nos habla de que el turismo hacia el Reino Unido ha crecido un 8%, las de los españoles concretamente un 17%, pero también han aumentado las reservas de los Británicos un 2% para viajar a cualquier parte del mundo. Por lo demás me prometí no hablarles de tema rocambolesco de Vueling esta semana que termina, entre otras cosas porque la Ministra de Fomento en Funciones Ana Pastor lo dejó bien claro exigiendo a la Compañía: “que no genere expectativas que no pueda cumplir“, e instando a los viajeros a que hagan valer sus derechos reconocidos en la normativa Europea.

Vamos para que tomen nota aquellos que vulneran los derechos de los pasajeros tantas veces como les da la gana.