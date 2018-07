No bajar la guardia ante el terrorismo yihadista en ningún momento

Buenas tardes amigos de Gente Viajera . La verdad está demostrado que el terrorismo yihadista nos tiene en el punto de mira. Lo demuestra el hecho de no bajar la guardia y que en esa batalla estamos todos. Porque el hecho de cambiar la ley de inmigración es cosa de los gobiernos, pero la prudencia y la vigilancia debe ser diaria.

Que no paguen justos por pecadores es cosa de todos nosotros. El turismo va en busca de la seguridad... por eso digo todos juntos. Con nuestra comprensión debemos ayudar a erradicar, a nivel global, a todos los que son capaces de morir matando. No obstante, los atentados continuados que sufrió Europa últimamente, incluida la ciudad de Barcelona, no son capaces de frenar las reservas, salvo las dos primeras semanas .

Pero es cierto, según manifestaron miembros de la Asociación de los Hoteleros de Madrid a Europa Press, que la seguridad es prioritaria. Y eso exige terminar con los alojamientos irregulares, diseminados por nuestro país, que ya superan el número de habitaciones de hotel, por lo cual no queda más remedio que legislar con conciencia en lo que se refiere a la brecha de inseguridad, que tenemos abierta ahora en nuestro país. Tenemos que hacerlo antes de que sea tarde. Para ello creo que se debe legislar unificando criterios.

Este tema recuerdo que se debatió, por activa y por pasiva, en las sesiones del Consejo Nacional de Turismo (CONESTUR), en las que he tenido el privilegio de poder participar. Está claro que no deberían haber reglas diferentes para cada Comunidad Autónoma, sino que deberían ser homogéneas y así tendríamos menos disgustos que le cuestan la vida a muchos inocentes . Me place especialmente, que los sindicatos de Aena quieran suspender la huelga de 25 días planteada para los últimos días de septiembre. Todo apunta que en la próxima reunión, planteada para el día 12, podría quedar solucionado el problema para el bien común de todos nosotros. En la reunión planteada con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Don Julio Gómez – Pomar ,y el resto de responsables de Fomento para esta semana.

Deberíamos lamentar juntos la queja del planeta entero con esa serie de fenómenos naturales que están asolando el Caribe, México y ahora situado el más peligroso, el huracán Irma, en Miami y Florida. Que no sólo han producen estragos, sino que van sembrando cadáveres allí por donde pasan. Miami está en el ojo del huracán, como lo estuvieron Puerto Rico , República Dominicana, Cuba y el sur de México. Una situación que preocupa a la Organización Mundial del Turismo que prepara la Asamblea bienal que celebrará este año en Chengdú en China, del 11 al 16 de septiembre, bajo la premisa de cómo vienen persiguiendo el “poder aportar una contribución significativa al futuro de las personas y del planeta” según declaraciones del Secretario General de la OMT, Talef Rifai.

Porque el mundo sigue creciendo y el turismo con el. Según el barómetro del mismo organismo, en el mundo las llegadas de turistas internacionales aumentaron el 6% con respecto al año anterior, aunque destinos como Oriente Medio y Europa, crecieron un 9 y 8 % respectivamente . Debemos pues, implicarnos en la buena marcha de un turismo sostenible que proteja el medio ambiente. Y no sólo este año, que se está celebrando el Año Internacional del Turismo Sostenible, sino el resto de nuestras vidas.