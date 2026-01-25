'Castellón es otra cosa', la carta de presentación de la capital de la Plana con tres apuestas clave: Eclipse, Festival del Viento y Escala a Castelló

El eclipse total de sol del 12 de agosto será un acontecimiento extraordinario que situará a Castellón en el mapa internacional y convertirá las playas y el Planetario en epicentro del turismo y la ciencia. La ciudad se prepara con una programación que empieza en el mes de febrero con exposiciones y observaciones con telescopios especiales. Se contará con los mejores divulgadores científicos para conocer y entender mejor este este fenómeno que no se producía desde hace más de 120 años. En las espaciosas playas de El Pinar y Gurugú, el Ayuntamiento de Castellón dispondrá de dos escenarios: El escenario SOL (frente al Planetario) y el escenario LUNA (zona donde se ubica el Aeroclub).

En el Escenario Sol estará el reconocido divulgador científico y experto Javier Santaolalla, que dirigirá la locución del evento y emisión por las pantallas distribuidas a lo largo de la costa. Tras la retransmisión tendrá lugar la actividad guiada de observación del cielo.

En el Escenario Luna tendrá lugar la retransmisión del programa “Control de Misión”, a cargo de Josep Calatayud, además de charlas y talleres de divulgación científica, a cargo de figuras como el Doctor Fisión o Sergio Hidalgo.

La IX edición de Escala a Castelló, que este año se celebrará del 9 al 13 de abril, consolida al puerto y al Grao de Castellón como espacio cultural, gastronómico y de ocio, y refuerza las alianzas con Sète y La Spezia dentro de la Vía Mediterránea. Ya se ha iniciado el camino para que estos tres eventos marineros obtengan el reconocimiento de la UNESCO, que proteja y respalde el trabajo que se realiza de recuperación de las tradiciones marineras. La gran fiesta del mar volverá a traer a Castellón navíos históricos para ser visitados dentro de una interesante programación para disfrutar en familia.

La tercera edición del Festival del Viento se celebrará los días 6 y 7 de Junio 2026. Un evento que pone en valor las playas de arena fina y agua cristalina, reflejando la clara apuesta por un turismo activo, saludable y familiar. Entre las principales novedades, se pasa de las 14 a las 20 nacionalidades participantes en materia de cometas que llenarán de colores el cielo de Castellón. Habrá zona de food trucks y mercadillo. También talleres y una zona de cometas hinchables de hasta 12 metros de altura. No faltarán los conciertos y batucada en la gran fiesta de bienvenida.

Por otro lado, las fiestas de la Magdalena, de interés Turístico Internacional tienen como siempre un papel destacado en FITUR, con la presencia de una maqueta de la Gaiata de la Ciudad 2024, y otra de la Gaiata de la Ciudad 2025, que se exponen en feria como uno de los símbolos más representativos del patrimonio cultural y turístico de la ciudad.