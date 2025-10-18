Xosé Manuel Merelles pone en valor el 'Outono Gastronómico': "Combina perfectamente gastronomía con turismo rural y activo"

El Camino de Santiago, parajes naturales, playas, bosques, turismo rural, gastronomía y un sinfín de atractivos hacen de Galicia una comunidad autónoma única. El pasado agosto, igual que ocurrió con otros territorios españoles, se vio afectada por los incendios. Una tragedia de la que poco a poco se ha ido recuperando.

Xosé Manuel Merelles es director de la Agencia de Turismo de Galicia, quien ha puesto en valor todos los atractivos que ofrece esta región, como es 'Outono Gastronómico', una iniciativa que invita a disfrutar del otoño gallego a través de los sabores de temporada, el alojamiento en casas rurales y la calidez de los pueblos. Es también una forma de ayudar a la reconstrucción de las zonas gallegas afectadas por los fuegos. "Es un producto que se ha consolidado y que combina perfectamente gastronomía con turismo rural y activo", explica Merelles. "Una parte de la oferta de este otoño gastronómico está radicada en lugares donde se produjeron los incendios. Casi un 70% de quienes ofrecen este producto se encuentra en territorio afectado por estos fuegos".

Nuevo sistema de detectores de peregrinos

Desde la Agencia de Turismo de Galicia se ha puesto en marcha una iniciativa que permite contabilizar cuántos peregrinos recorren el Camino de Santiago. En el caso del 'Camino de Fisterra y Muxía', "el único que no acaba en Santiago de Compostela", explica Merelles, "hemos puesto sensores que monitorizan los peregrinos que recorren la ruta". Según apunta, "entre agosto y septiembre" se contabilizaron unos "23.000 peregrinos".

Hacer este procedimiento anteriormente era una tarea difícil, ya que la Compostela, la acreditación de la peregrinación, "se otorga de forma irregular". Merelles asegura que "este sistema de sensores permite contarlo de forma eficaz". Actualmente hay "12 dispositivos de este tipo en cinco caminos" y próximamente se instalarán otros 24, que "darán cobertura a toda la red de caminos en Galicia". Según apunta, se calcula que "sobre un 25% de peregrinos que recogen la Compostela hacen el camino. El año pasado fueron unos 700.000".

Oportunidades únicas

Preguntado por cómo hacer frente a la masificación y qué papel juega en Galicia, Merelles asegura que "el Camino ha conformado una oferta en la que la masificación no tiene cabida". Explica que "cada vez la oferta está más desestacionalizada y que los visitantes que llegan a Galicia lo hacen a lo largo del año". Además, un hecho importante es que "tanto la actividad turística como la actividad económica se extienden a otros territorios que antes no se benefician tanto del turismo, como zonas del interior".

Tierra termal

Uno de los atractivos de Galicia, además de sus parajes naturales y oferta gastronómica, es el termalismo. "Somos el territorio con mayor desarrollo termal", asegura Merelles. "El termalismo tiene capacidad para crear riqueza en entornos rurales (...) Habitualmente nuestros balnearios están ubicados en entornos rurales y ahora hay una gran oportunidad para visitarlos".