DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz: Todo sobre la carrera sobre el agua más espectacular del mundo

SailGP es la competición internacional de vela que reúne a los mejores atletas del planeta en embarcaciones idénticas en tecnología y donde los equipos compiten en igualdad de condiciones, lo que pone a prueba las verdaderas habilidades de cada equipo. Las maniobras al límite, las salidas explosivas y los giros imposibles hacen de esta competición un evento único que combina adrenalina, tecnología y deporte de élite. Cádiz será de nuevo sede del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz, una de las citas estrella de esta temporada.

Los Gallos defienden título ante su afición

El equipo español de SailGP, conocido como “Los Gallos”, llega a Cádiz como actual campeón de la competición. Su objetivo es claro: ganar en casa y clasificarse para la Gran Final de Abu Dhabi, prevista para noviembre. Antonio Alquézar, CEO del equipo español, destaca la importancia de esta cita tanto por el apoyo del público como por lo que está en juego en la clasificación general. “El triunfo en Cádiz es prioritario. Competimos en casa y queremos repetir presencia en la Gran Final”, señala Alquézar.

12 equipos en competición y muchas novedades

Esta edición será histórica, ya que por primera vez competirán 12 equipos. Entre las nuevas incorporaciones destacan Mubadala Brazil y Red Bull Italy, que debutaron al inicio de esta quinta temporada. En el plano técnico, los catamaranes F50 incorporan nuevos timones y T-foils de alto rendimiento, que sustituyen a los antiguos sistemas en forma de L. Estas innovaciones permiten mayor control y velocidad sobre el agua, elevando aún más el nivel de la competición.

"Los Gallos" el equipo español de SailGP | SailGP

Florian Trittel, clave en el equipo español

Florian Trittel, wing trimmer del equipo español, explica que su función consiste en operar el ala rígida del F50, que actúa como una vela vertical similar a un ala de avión. Su misión es optimizar el rendimiento del barco ajustando el ángulo y la forma del ala según las condiciones del viento. “Las velas modernas funcionan como alas. El wing trimmer debe adaptarlas en cada maniobra para lograr la máxima velocidad y estabilidad”, afirma Trittel.

Una experiencia única para los espectadores

El evento se podrá seguir desde varios puntos clave de la costa gaditana, como el Baluarte de la Candelaria y el Paseo de Santa Bárbara y por primera vez habrá una grada frente al mar para disfrutar del espectáculo de forma inmejorable. Además, el ambiente será inigualable gracias a la "Marea Roja", el nombre con el que se conoce a la afición española que acompaña al equipo en cada carrera. “La cercanía al público, la velocidad de los barcos y la belleza de la bahía hacen de Cádiz un lugar perfecto para SailGP”, destacan desde la organización.

Últimas entradas disponibles

Las entradas para el SailGP Cádiz 2025 todavía están disponibles en la web oficial del evento:

👉 SailGP.com/Spain

No pierdas la oportunidad de vivir en directo la competición acuática más rápida y emocionante del planeta, con los mejores atletas y tecnología punta sobre el agua.