Víctor Manuel Picos Romero, sobre la estación de Manzaneda: "Llegaremos bien al invierno, incluso mejor preparados"

Más allá de la zona que ha quedado afectada por los incendios del pasado mes de agosto, en los alrededores de la región de Manzaneda se pueden disfrutar de varios atractivos, como toda "la gastronomía de la comarca, que es muy fructífera", asegura Víctor Manuel Picos Romero, director de la Estación de Montaña de Manzaneda. "Todo lo que es senderismo se puede disfrutar los 365 días del año haciendo deporte, también en la temporada de esquí, etc.", añade.

Respecto a la recuperación tras los fuegos, Picos Romero asegura que "está todo programado y las revisiones hechas. Llegaremos bien al invierno, incluso mejor preparados".

Durante el pasado mes de agosto los incendios afectaron a unos 2 kilómetros de cable. Es una tarea complicada, ya que, según explica el director de la estación, "hay que desempalmarlo, empalmar todo el cable nuevo y con el viejo, la persona especializada que va a venir, debe recorrer todo el telesilla y volverlo a empalmar".

Nuevas actividades

Desde la Estación de Montaña de Manzaneda, la única estación de esquí de Galicia, trabajan en nuevas iniciativas para mejorar la oferta turística, como la creación de una granja escuela. "El año que viene vamos a instalar una granja escuela en la que vamos a poder enseñar todo lo tradicional del sector. Queremos darle otra vida a lo que era el hipódromo", añade Picos Romero.

Otra de las actividades y espacios más reseñables es el dedicado a todo el mundo del ciclismo. "Queremos llegar al verano con todas las pistas que ya teníamos e incluir dos o tres más", explica. "El objetivo es hacer un 'bikepark' para todos los niveles y todos los gustos".