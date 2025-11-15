Viaje a Quíos: la isla griega del mástique

Quíos es una isla grande con historia antigua. De hecho, es una de las islas más grandes de Grecia y desde la antigüedad formó parte de la región de Jonia, la misma que abarcaba parte de la actual costa turca, con lugares como Éfeso, Mileto o Esmirna. Martínez Bermejo apunta que el destino puede incluirse en un recorrido por Grecia o combinarse con un itinerario por Turquía. Tras desembarcar desde Çesme, el viajero llega a la ciudad de Quíos, capital de la isla. Bermejo la define como una ciudad “ni fea ni bonita”, con un barrio de calles estrechas junto a la muralla, un baño turco restaurado y unos molinos de viento cercanos. Como en otras ciudades del Egeo, el ambiente se concentra en el frente marítimo, repleto de tiendas, bares y restaurantes frecuentados por jóvenes que disfrutan de la brisa marina.

Molinos de viento de Quíos | Unsplash

La experiencia del mástique, única en el mundo

Tras la cena, aparece una de las singularidades más destacadas de Quíos: el anisete elaborado con almástiga. Los restaurantes ofrecen un postre y una copita “gentileza de la casa”, que en esta isla no es ouzo ni raki, sino un licor hecho con esta resina del lentisco. Bermejo explica que la almáciga “se recolecta como el incienso” y que Quíos es el único lugar del Mediterráneo donde su producción tiene valor comercial. Durante siglos fue muy apreciada por sus propiedades aromáticas y medicinales, e incluso por las mujeres del harén del sultán de Constantinopla.

Bodegón en Pyrgi, isla de Quíos | Unsplash

Rutas por el centro y el sur de Quíos

Para recorrer la isla es necesario alquilar un coche. Hacia el norte se encuentran playas y el supuesto lugar de nacimiento de Homero, pero el itinerario más interesante discurre por el centro y el sur. La ruta por la comarca de la Mastihohoria lleva a pueblos con características únicas. El primero es Pyrgi, donde las casas presentan fachadas decoradas con la técnica del xysta, basada en cemento, cal y arena volcánica, con motivos geométricos en blanco y gris. En la plaza se concentran terrazas y una pequeña iglesia, y una inscripción recuerda el paso de Cristóbal Colón por la isla para comerciar con mástique.

Iglesia con técnica de xysta en Pyrgi, isla de Quíos | Pexels

El siguiente pueblo es Mesta, concebido como una estructura defensiva. Rodeado por una muralla con cinco bastiones, presenta calles estrechas que adoptan la forma de túneles y una pequeña plaza donde se agrupan la iglesia y varios bares.

Mesta, en la isla de Quíos | Pexels

El monasterio de Nea Moni, Patrimonio de la Humanidad

Entre los imprescindibles se encuentra el monasterio de Nea Moni, uno de los tres monasterios griegos incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Situado en el centro de la isla, su katholikon conserva mosaicos de fondo dorado y mármoles propios de la segunda edad de oro del arte bizantino. El viajero destaca la sensación de viajar en el tiempo al contemplar su decoración.

Típica calle en Mesta, isla de Quíos | Pexels

Escucha el audio completo de este reportaje de Ángel Martínez Bermejo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.