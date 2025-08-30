Viaje al corazón ecológico del sur de España

El delta del Guadalquivir, que desemboca entre Sanlúcar de Barrameda y Doñana, es un amplio territorio húmedo con influencia del mar, donde agua dulce y salada se mezclan en un mosaico natural. La zona está protegida por el Parque Nacional de Doñana, considerado su corazón ecológico. Este espacio ha ido cambiando a lo largo de los siglos, ya que en el pasado el río tenía más ramificaciones, pero las transformaciones humanas han estabilizado su cauce en uno principal.

El río Guadalquivir es navegable hasta Sevilla, que cuenta con un importante puerto fluvial. Hace siglos, el puerto de Sevilla estaba a 124 km del mar, pero hoy en día, tras modificaciones en su cauce, está a unos 87 km. Sevilla ha sido siempre una ciudad clave en la historia del río, aprovechando su navegabilidad para el comercio y la conexión con el mar. En Huelva, el río pasa por el Parque Nacional de Doñana, que tiene una gran importancia ecológica y en Cádiz, Sanlúcar de Barrameda destaca como la ciudad de la gastronomía y la historia marítima, siendo punto de partida de expediciones como la de Cistóbal Colón.

La historia geológica y la transformación del golfo Tartessico

Hace unos 6.000 años, la zona del delta era un golfo marino llamado Golfo Tartessico, que se extendía hasta el Lago Ligur. Con el tiempo, los sedimentos del río lo fueron rellenando, formando tierras y marismas que hoy conforman el delta. La línea de la costa es recta y continúa desde Matalascañas hasta Sanlúcar, delimitando un paisaje que combina naturaleza y actividad agrícola.

Turismo activo y experiencias en el delta del Guadalquivir

El turismo ecológico es uno de los principales atractivos del delta. Se pueden realizar visitas guiadas en todoterreno o en kayak, rutas ornitológicas para observar aves migratorias y senderismo en el Parque Natural de Doñana. Además, las rutas en barco desde Sevilla a Sanlúcar ofrecen una experiencia única. La gastronomía también forma parte del encanto, con platos típicos como arroz con pato, langostinos, pescado frito y la famosa manzanilla de Sanlúcar.

