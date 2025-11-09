Viajar a Túnez: del legado romano al encanto del Sáhara

Antes de 2011, más de 200.000 españoles viajaban cada año a Túnez. Hoy, el país sigue buscando su camino hacia una democracia consolidada tras décadas de regímenes autoritarios. Según Elena del Amo, los tunecinos viven una transición con avances y retrocesos, pero con una juventud formada y decidida a construir un futuro más libre. Gracias a una educación gratuita y obligatoria durante décadas, la sociedad tunecina cuenta con una base sólida para ese proceso de cambio.

Túnez | Pexels - Mahmoud - Yahyaoui - 29148854

Seguridad y turismo: una convivencia tranquila

En su recorrido de norte a sur, Elena del Amo asegura haber encontrado un ambiente seguro y tranquilo. Aunque en ciudades como Sfax las autoridades prefieren extremar precauciones con los visitantes, la periodista relata que ha paseado de noche por lugares como Túnez capital o Kairouán sin problemas. Con el turismo en recuperación, la prioridad de las autoridades es ofrecer confianza al viajero y garantizar que Túnez vuelva a ser un destino turístico de referencia.

Callejones de Túnez | Pexels - Mahmoud Yahyaoui - 29679525

Un viaje por la historia del Mediterráneo

Túnez es un auténtico museo al aire libre. Desde las majestuosas ruinas romanas de Dougga o Sbeitla hasta el imponente anfiteatro de El Djem, el tercero más grande del mundo, el país conserva un patrimonio arqueológico que asombra a los amantes de la historia. Y, por supuesto, Cartago, la legendaria ciudad destruida por Roma, sigue siendo una visita imprescindible a solo quince minutos de la capital.

A pocos pasos, el encantador pueblo costero de Sidi Bou Said, con sus casas blancas y azules frente al Mediterráneo, es la imagen más reconocible del país. En la capital, el renovado Museo del Bardo y la medina de Túnez, Patrimonio de la Humanidad, completan un recorrido cultural único.

Desierto de Túnez | Pexels - Eliasstrale - 11042669

El sur: el alma del desierto tunecino

Más allá de sus playas, Túnez deslumbra con su Gran Sur, donde el Sáhara despliega su inmensidad. En Tozeur, Nefta o los oasis de Chebika, Tamerza y Midés, el paisaje combina palmerales, montañas y escenarios de cine. Los pueblos bereberes de Matmata o Chenini, con sus casas trogloditas y fortalezas ocultas, muestran un patrimonio arquitectónico tan sorprendente como auténtico.

