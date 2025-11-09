Historia, seguridad y desierto

Viajar a Túnez: del legado romano al encanto del Sáhara

Túnez vuelve a sonar con fuerza en los catálogos de viajes. Tras años de silencio después de la Primavera Árabe de 2011, el país del norte de África retoma su posición como uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo. La periodista Elena del Amo, enviada especial de Gente viajera de Onda Cero, recorre el país y constata que, aunque Túnez ha cambiado para sus habitantes, el viajero sigue encontrando la misma hospitalidad y belleza de siempre.

ondacero.es

Túnez |

Antes de 2011, más de 200.000 españoles viajaban cada año a Túnez. Hoy, el país sigue buscando su camino hacia una democracia consolidada tras décadas de regímenes autoritarios. Según Elena del Amo, los tunecinos viven una transición con avances y retrocesos, pero con una juventud formada y decidida a construir un futuro más libre. Gracias a una educación gratuita y obligatoria durante décadas, la sociedad tunecina cuenta con una base sólida para ese proceso de cambio.

Túnez
Túnez | Pexels - Mahmoud - Yahyaoui - 29148854

Seguridad y turismo: una convivencia tranquila

En su recorrido de norte a sur, Elena del Amo asegura haber encontrado un ambiente seguro y tranquilo. Aunque en ciudades como Sfax las autoridades prefieren extremar precauciones con los visitantes, la periodista relata que ha paseado de noche por lugares como Túnez capital o Kairouán sin problemas. Con el turismo en recuperación, la prioridad de las autoridades es ofrecer confianza al viajero y garantizar que Túnez vuelva a ser un destino turístico de referencia.

Callejones de Túnez
Callejones de Túnez | Pexels - Mahmoud Yahyaoui - 29679525

Un viaje por la historia del Mediterráneo

Túnez es un auténtico museo al aire libre. Desde las majestuosas ruinas romanas de Dougga o Sbeitla hasta el imponente anfiteatro de El Djem, el tercero más grande del mundo, el país conserva un patrimonio arqueológico que asombra a los amantes de la historia. Y, por supuesto, Cartago, la legendaria ciudad destruida por Roma, sigue siendo una visita imprescindible a solo quince minutos de la capital.

A pocos pasos, el encantador pueblo costero de Sidi Bou Said, con sus casas blancas y azules frente al Mediterráneo, es la imagen más reconocible del país. En la capital, el renovado Museo del Bardo y la medina de Túnez, Patrimonio de la Humanidad, completan un recorrido cultural único.

Desierto de Túnez
Desierto de Túnez | Pexels - Eliasstrale - 11042669

El sur: el alma del desierto tunecino

Más allá de sus playas, Túnez deslumbra con su Gran Sur, donde el Sáhara despliega su inmensidad. En Tozeur, Nefta o los oasis de Chebika, Tamerza y Midés, el paisaje combina palmerales, montañas y escenarios de cine. Los pueblos bereberes de Matmata o Chenini, con sus casas trogloditas y fortalezas ocultas, muestran un patrimonio arquitectónico tan sorprendente como auténtico.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Elena del Amo.

