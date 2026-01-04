Viajar a la Antártida: el continente más salvaje y fascinante del planeta

Viajar a la Antártida es una experiencia única para quienes buscan naturaleza intacta y paisajes extremos. Situada a unos mil kilómetros al sur del llamado fin del mundo, es un destino fascinante y exigente. En el interior del continente apenas hay vida: musgos, líquenes, pequeños insectos y en algunas zonas, el pingüino emperador. Sin embargo, en las costas, islas y aguas que recorren los cruceros, la vida salvaje es abundante y espectacular.

Pingüinos | Pexels - Vladimir Blyufer - 1991484-4169871

Desde Ushuaia y Punta Arenas hasta el mar de Hoces

La mayoría de los viajes a la Antártida parten desde Ushuaia, en Argentina, o Punta Arenas, en Chile. La navegación comienza por el canal de Beagle, descubierto por Alonso de Camargo en 1540, entre aves marinas y lobos marinos, antes de afrontar el tramo más temido del viaje: el pasaje de Hoces o Drake, conocido en España y Argentina como mar de Hoces. Este mar, que separa América del Sur de la Antártida, es el más tormentoso del planeta, con frecuentes temporales y olas de más de diez metros. Cruzarlo lleva unos dos días de navegación.

Paisajes de la Antártida | Pexels - Silvana spi - 184981644-35426150

La llegada a las islas antárticas y la fauna costera

Superado el mar de Hoces, las condiciones se suavizan y el viaje se vuelve más placentero. Durante la navegación es habitual ver al albatros errante, el ave voladora más grande del mundo. La primera escala suele ser la isla Decepción, una antigua caldera volcánica donde se encuentra la base española Gabriel de Castilla. Allí comienzan los encuentros con la fauna antártica, especialmente con los pingüinos.

Gabriel de Castilla - Antártida | Pexels - Hugosykes - 20433330

Pingüinos, focas y ballenas en libertad

En la Antártida viven unos 22 millones de pingüinos de seis especies principales. Los más habituales para los viajeros son el pingüino barbijo, el Adelia y el papúa o Juanito. Los desembarcos están controlados por biólogos, pero son los propios pingüinos los que se acercan a los visitantes con curiosidad. Además, es posible observar focas cangrejeras, focas leopardo y aves como el cormorán de ojos azules. Uno de los momentos más memorables del viaje es el encuentro con ballenas, como las jorobadas o las ballenas azules, que se aproximan a los barcos y ofrecen un espectáculo inolvidable.

