Uruguay Natural: playas, cultura y encanto en el corazón del Río de la Plata

Uruguay es un país extenso y muy poco poblado: con unos 3,5 millones de habitantes frente a millones de vacas y corderos que pastan en sus praderas. Bajo el lema “Uruguay Natural”, el país se presenta como un destino sin contaminación, ideal para el turismo de naturaleza. Los viajeros pueden recorrer sus estancias rurales, explorar el Parque Nacional Cabo Polonio, bañarse en sus playas vírgenes o contemplar la llegada de las ballenas entre julio y octubre en Punta del Este y Punta Ballena.

También es un paraíso para la observación de aves, con más de 400 especies que habitan en praderas, humedales y bosques. Las tradicionales cabalgatas permiten descubrir su paisaje a lomos de caballo, como lo hacían los gauchos que cuidaban el ganado.

Cultura y patrimonio uruguayo

Uruguay no solo destaca por su naturaleza, sino también por su vida cultural. Es tierra de grandes escritores como Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti o Horacio Quiroga y de futbolistas reconocidos en todo el mundo. En Montevideo, su capital, el viajero encuentra una ciudad elegante y segura, con el casco histórico fundado en 1724 y joyas arquitectónicas como el Teatro Solís. Pasear por la avenida 18 de Julio o la peatonal Sarandí permite disfrutar de su ambiente literario y artístico.

El candombe, el carnaval más largo del mundo y la pasión por el fútbol forman parte de su identidad popular.

Colonia del Sacramento y Punta del Este

A dos horas de Montevideo se encuentra Colonia del Sacramento, un encantador enclave portugués declarado Patrimonio de la Humanidad, con calles empedradas y casas de colores. En el extremo opuesto, Punta del Este es el destino costero más famoso del país, conocido por su glamour, su gastronomía marina y la emblemática Casa Pueblo, donde cada tarde los viajeros se reúnen para ver el atardecer sobre el mar.

