Towerrunning: viajar por el mundo subiendo los rascacielos más famosos

En España, uno de los escenarios destacados es la Torre Glòries de Barcelona, donde los corredores afrontan 686 peldaños. Aunque no es el edificio más alto de la ciudad, sí es uno de los más icónicos por su diseño curvo y su forma de obús, obra del arquitecto Jean Nouvel. En Barcelona la superan en altura el Hotel Arts y la Torre Mapfre, mientras que en el ranking nacional destacan Madrid, con la Torre Cristal al frente y Benidorm, donde sobresale el edificio Intempo. Solo cinco torres españolas superan los 200 metros de altura.

Tower Running 2026 | Pexels - Cheng mo - 1199296476-24702413

China, epicentro del towerrunning mundial

La mayoría de las pruebas internacionales se desarrollan en Asia, especialmente en China. El calendario comenzó con la ascensión a la Perla Oriental de Shanghái, símbolo del Shanghái moderno desde 1995, con 468 metros de altura y 1.566 escalones hasta su mirador principal. Otras carreras se han celebrado en Haikou y en Shenzhen, donde la imponente torre del Centro Financiero Ping An, con 599 metros, plantea uno de los retos más exigentes: 3.201 escalones hasta la planta 116.

Taipei 101 | Pexels - Wei86 - Travel - 31932701-34319511

Rascacielos emblemáticos como atractivo turístico

Más allá de la competición, estos edificios son grandes reclamos para los viajes urbanos. El circuito del towerrunning incluye torres tan conocidas como el Taipei 101, el Empire State Building de Nueva York o la John Hancock Tower de Chicago, hoy llamada 360 Chicago. Esta última destaca por su estructura metálica visible y su observatorio con vistas al lago Michigan, además de una compleja ingeniería para asentarse sobre un terreno con abundante agua.

Carreras verticales en rascacielos | Pexels - Arshan Alam - 41702748-34657388

Un viaje global entre las torres más altas del mundo

El campeonato recorre 35 rascacielos en varios continentes y culminará en la Shanghai Tower, con 632 metros y 3.398 peldaños. También figuran edificios tan singulares como el Merdeka 118 de Kuala Lumpur, de estilo neofuturista, o el hotel Bali de Benidorm. En todos los casos, estas carreras ofrecen una forma diferente de conocer destinos urbanos y sus grandes hitos arquitectónicos.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta.