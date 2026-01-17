Del Mar Rojo a los Everglades

Sharm El Sheik y Miami: dos destinos de viaje más allá de lo evidente

Egipto suele asociarse a pirámides y desierto, pero Sharm El Sheik, en la costa del Mar Rojo, es uno de los grandes destinos de viajes de aventura y buceo del mundo. Situada en el extremo sur de la península del Sinaí, junto a los golfos de Aqaba y Suez, esta zona destaca por un ecosistema marino excepcional. El Mar Rojo alberga más de mil especies de peces y unas 250 especies de coral, muchas de ellas endémicas.

Entre sus particularidades destacan arrecifes que viven a profundidades extremas, con corales sanos localizados a más de 60 metros, y especies capaces de soportar temperaturas que resultarían letales en otros mares. Además, es uno de los lugares con mayor concentración de pecios históricos buceables, muchos de ellos de la Segunda Guerra Mundial, conservados casi intactos gracias a la salinidad y al escaso oleaje.

Sharm El Sheik ofrece actividades para todo tipo de viajeros. Zonas como Ras Um Sid o Shark’s Bay permiten practicar snorkel incluso desde el embarcadero del hotel. Entre los encuentros más habituales se encuentran rayas águila, tortugas verdes, peces napoleón y diferentes especies de tiburones. Para buceadores avanzados, Ras Mohammed es un enclave mítico, donde confluyen corrientes que atraen grandes bancos de peces y tiburones. El buceo es posible durante todo el año, con primavera y otoño como las estaciones más equilibradas.

Vida local en el Sinaí
Vida local en el Sinaí | Pexels - Reisefreiheit - 8523815

Desierto, cultura y vida local en el Sinaí

Más allá del mar, el Sinaí ofrece desierto, montañas y patrimonio histórico. El monasterio de Santa Catalina, uno de los más antiguos del cristianismo, convive con experiencias como dormir en campamentos beduinos o contemplar un cielo sin contaminación lumínica. El Old Market o zoco tradicional permite sumergirse en la vida local, donde el regateo es una experiencia social. El día suele cerrarse en el Farsha Café, un espacio icónico sobre la roca con vistas al Mar Rojo.

Everglades - Miami
Everglades - Miami | Pexels - Juan Felipe Ramirez - 312591454-18161316

Miami y la cara salvaje de los Everglades

El viaje continúa en Miami, un destino turístico asociado a playas y ocio, pero que esconde naturaleza salvaje a menos de una hora del centro. El Parque Nacional de los Everglades es un ecosistema único, un “río de hierba” que fluye lentamente y alberga más de 350 especies de aves, caimanes, cocodrilos y fauna amenazada como la pantera de Florida.

Territorios seminola y miccosukee
Territorios seminola y miccosukee | Pexels - Asadphoto - 3426870

Los pueblos nativos y la resistencia cultural

Los Everglades también son territorio de los pueblos seminola y miccosukee, que nunca firmaron la paz con el gobierno estadounidense y resistieron refugiándose en este entorno inhóspito. Hoy, visitar sus reservas permite conocer una cultura viva, sus viviendas tradicionales elevadas, su artesanía y su lucha por preservar un ecosistema del que depende su identidad.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Santiago Tejedor.

