Sharm El Sheik y Miami: dos destinos de viaje más allá de lo evidente

Sharm El Sheik ofrece actividades para todo tipo de viajeros. Zonas como Ras Um Sid o Shark’s Bay permiten practicar snorkel incluso desde el embarcadero del hotel. Entre los encuentros más habituales se encuentran rayas águila, tortugas verdes, peces napoleón y diferentes especies de tiburones. Para buceadores avanzados, Ras Mohammed es un enclave mítico, donde confluyen corrientes que atraen grandes bancos de peces y tiburones. El buceo es posible durante todo el año, con primavera y otoño como las estaciones más equilibradas.

Vida local en el Sinaí | Pexels - Reisefreiheit - 8523815

Desierto, cultura y vida local en el Sinaí

Más allá del mar, el Sinaí ofrece desierto, montañas y patrimonio histórico. El monasterio de Santa Catalina, uno de los más antiguos del cristianismo, convive con experiencias como dormir en campamentos beduinos o contemplar un cielo sin contaminación lumínica. El Old Market o zoco tradicional permite sumergirse en la vida local, donde el regateo es una experiencia social. El día suele cerrarse en el Farsha Café, un espacio icónico sobre la roca con vistas al Mar Rojo.

Everglades - Miami | Pexels - Juan Felipe Ramirez - 312591454-18161316

Miami y la cara salvaje de los Everglades

El viaje continúa en Miami, un destino turístico asociado a playas y ocio, pero que esconde naturaleza salvaje a menos de una hora del centro. El Parque Nacional de los Everglades es un ecosistema único, un “río de hierba” que fluye lentamente y alberga más de 350 especies de aves, caimanes, cocodrilos y fauna amenazada como la pantera de Florida.

Territorios seminola y miccosukee | Pexels - Asadphoto - 3426870

Los pueblos nativos y la resistencia cultural

Los Everglades también son territorio de los pueblos seminola y miccosukee, que nunca firmaron la paz con el gobierno estadounidense y resistieron refugiándose en este entorno inhóspito. Hoy, visitar sus reservas permite conocer una cultura viva, sus viviendas tradicionales elevadas, su artesanía y su lucha por preservar un ecosistema del que depende su identidad.

