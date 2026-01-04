Seychelles, el destino más exclusivo y natural del océano Índico

Seychelles se sitúa en el hemisferio sur, a unos mil kilómetros de la costa africana, frente a Kenia y Tanzania. Está formado por 115 pequeñas islas que, en conjunto, ocupan menos superficie que Menorca, aunque se reparten en un espacio marítimo enorme. La llegada en avión es una de las más espectaculares del mundo, con islas que parecen jardines flotantes sobre un mar azul turquesa. Mahé, la isla principal, es un gran peñón cubierto de vegetación y rodeado por lagunas de aguas color esmeralda.

Seychelles | Pexels - Matteo Parisi - 27261509-14458523

Victoria y el legado colonial

En Mahé se encuentra Victoria, la capital de Seychelles, una de las más pequeñas del mundo. De origen colonial británico, conserva el nombre de la reina Victoria y elementos como la Clock Tower, inspirada en el Big Ben. La ciudad combina puerto, catedral cristiana, templo hinduista y un animado mercado central donde conviven pescados, frutas y especias. La población criolla mezcla raíces africanas, asiáticas, europeas y árabes, creando una identidad cultural singular.

Océano Índico | Pexels - Matteo Parisi - 27261509-12243684

Hoteles de lujo y playas de ensueño

Seychelles es sinónimo de turismo de alta calidad. Destacan hoteles integrados en la naturaleza, como los situados en islotes privados o en playas emblemáticas como Beau Vallon. Aunque muchos viajeros disfrutan del entorno sin salir del hotel, recorrer Mahé en coche permite descubrir calas solitarias, playas bordeadas de cocoteros y rincones como Port Glaud o Anse Intendance, donde la selva casi alcanza el mar.

Seychelles, paraíso natural | Pexels - Matteo Parisi - 27261509-10984152

Praslin, La Digue y las islas más remotas

Más allá de Mahé, Praslin ofrece playas tranquilas y el Valle de Mai, Patrimonio de la Humanidad y hogar del famoso Coco de Mer. Desde allí se accede a La Digue, una pequeña isla ideal para recorrer en bicicleta, famosa por la belleza de sus calas de arena blanca y rocas de granito. Otras islas, como Frégate, Silhouette o Bird Island, permanecen prácticamente intactas, con una naturaleza en estado puro y mínima presencia humana.

Atardeceres en Seychelles | Pexels - Matteo Parisi - 27261509-12299265

Un destino marcado por la armonía

La población de Seychelles destaca por su carácter amable y relajado. La vida transcurre sin prisas, con un buen nivel de vida y una convivencia equilibrada entre turismo, pesca y naturaleza. Además de sus paisajes terrestres, el archipiélago ofrece una rica fauna submarina que convierte el buceo y el snorkel en experiencias memorables.

