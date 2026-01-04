Playas, lujo y naturaleza

Seychelles, el destino más exclusivo y natural del océano Índico

Empezar el año viajando a Seychelles es hacerlo hacia uno de los destinos más bellos y exclusivos del mundo. Este archipiélago del océano Índico destaca por la diversidad de sus paisajes, la intensidad de sus colores y la pureza de su entorno natural. Según Enrique Domínguez Uceta, no hay otro lugar en el Índico que combine de forma tan equilibrada naturaleza, tranquilidad y conservación ambiental. El verdadero lujo de Seychelles no está solo en sus hoteles, sino en la baja densidad de población, la seguridad, la flora y fauna originarias y la sensación de exclusividad que se respira en todas sus islas.

ondacero.es

Seychelles |

Seychelles se sitúa en el hemisferio sur, a unos mil kilómetros de la costa africana, frente a Kenia y Tanzania. Está formado por 115 pequeñas islas que, en conjunto, ocupan menos superficie que Menorca, aunque se reparten en un espacio marítimo enorme. La llegada en avión es una de las más espectaculares del mundo, con islas que parecen jardines flotantes sobre un mar azul turquesa. Mahé, la isla principal, es un gran peñón cubierto de vegetación y rodeado por lagunas de aguas color esmeralda.

Seychelles
Seychelles | Pexels - Matteo Parisi - 27261509-14458523

Victoria y el legado colonial

En Mahé se encuentra Victoria, la capital de Seychelles, una de las más pequeñas del mundo. De origen colonial británico, conserva el nombre de la reina Victoria y elementos como la Clock Tower, inspirada en el Big Ben. La ciudad combina puerto, catedral cristiana, templo hinduista y un animado mercado central donde conviven pescados, frutas y especias. La población criolla mezcla raíces africanas, asiáticas, europeas y árabes, creando una identidad cultural singular.

Océano Índico
Océano Índico | Pexels - Matteo Parisi - 27261509-12243684

Hoteles de lujo y playas de ensueño

Seychelles es sinónimo de turismo de alta calidad. Destacan hoteles integrados en la naturaleza, como los situados en islotes privados o en playas emblemáticas como Beau Vallon. Aunque muchos viajeros disfrutan del entorno sin salir del hotel, recorrer Mahé en coche permite descubrir calas solitarias, playas bordeadas de cocoteros y rincones como Port Glaud o Anse Intendance, donde la selva casi alcanza el mar.

Seychelles, paraíso natural
Seychelles, paraíso natural | Pexels - Matteo Parisi - 27261509-10984152

Praslin, La Digue y las islas más remotas

Más allá de Mahé, Praslin ofrece playas tranquilas y el Valle de Mai, Patrimonio de la Humanidad y hogar del famoso Coco de Mer. Desde allí se accede a La Digue, una pequeña isla ideal para recorrer en bicicleta, famosa por la belleza de sus calas de arena blanca y rocas de granito. Otras islas, como Frégate, Silhouette o Bird Island, permanecen prácticamente intactas, con una naturaleza en estado puro y mínima presencia humana.

Atardeceres en Seychelles
Atardeceres en Seychelles | Pexels - Matteo Parisi - 27261509-12299265

Un destino marcado por la armonía

La población de Seychelles destaca por su carácter amable y relajado. La vida transcurre sin prisas, con un buen nivel de vida y una convivencia equilibrada entre turismo, pesca y naturaleza. Además de sus paisajes terrestres, el archipiélago ofrece una rica fauna submarina que convierte el buceo y el snorkel en experiencias memorables.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer