Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, sobre el 'Festival del vino': "Ha nacido este año con vocación de quedarse"

Cariñena se ha convertido este año en 'Ciudad Europea del Vino', un acontecimiento que sus habitantes están viviendo con mucho orgullo.

"Lo estamos viviendo con muchísima intensidad. No hemos parado de hacer actividades de todo tipo: deportivas, culturales, gastronómicas... ", asegura su alcalde, Sergio Ortiz.

Es una obra del cine

Esta localidad, tierra histórica de viñedos, ha llegado a la gran pantalla con la película 'Cariñena, vino del mar'. "He visto tres veces la película porque cada vez que la veo, veo diferentes detalles", asegura Ortiz. "Estoy convencido de que es una obra del cine y que nos muestra lo que somos de una forma muy delicada".

Festival del vino

Además de la tradicional 'Fiesta de la Vendimia', Cariñena ha impulsado este 2025 por primera vez el 'Festival del vino'. "Ha nacido este año con vocación de permanencia", asegura Ortiz. "Ha sido una forma de acercar la cultura del vino a los jóvenes, tanto con alcohol como sin alcohol".