Sabores del otoño en Galicia: un viaje gastronómico entre castañas, setas y guisos tradicionales

"En Galicia se come de maravilla y es una de las zonas de España donde se come mejor en casi todas partes". Así de rotundo se muestra Enrique Domínguez Uceta, que recuerda que el escritor Josep Plá ya destacaba que Galicia conserva una cocina propia desde la Edad Media, y así lo evidencian también elementos como las ménsulas del palacio de Gelmírez o el Pórtico de la Gloria, donde ya se representaban empanadas gallegas. Otros viajeros ilustres, como Alejandro Dumas o Somerset Maugham, elogiaron la riqueza gastronómica de esta tierra.

En el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago ya aparece la empanada gallega | Pexels

Otoño: temporada de setas, castañas y caza

El otoño gallego trae consigo ingredientes de temporada que marcan la diferencia. "Sin duda, el otoño en Galicia es la época de las setas, sobre todo la famosa chantarela o rebozuelo", comenta Domínguez Uceta. También destaca el papel protagonista de las castañas, presentes no solo en el magosto, sino en guisos, postres y harinas.

Guiso con rebozuelos | Pixabay

En esta estación, la caza gana peso en la cocina: jabalí, perdiz o corzo se convierten en protagonistas de platos como el jabalí guisado con castañas o la zorza de corzo, adobada con pimentón, ajo y orégano. Las perdices, muy tradicionales en Lugo y Mondoñedo por San Froilán y As San Lucas, se cocinan "con verduras de temporada, vino tinto y, como decíamos antes, castañas o setas".

El jabalí, protagonista de guisos de caza en el otoño gallego | Pixabay

Tradición y sabor en cada receta

Con el descenso de temperaturas, los platos se vuelven más contundentes. "El cocido gallego es un buen ejemplo, un guiso que se elabora lentamente", explica Domínguez Uceta. Otros imprescindibles son el caldo gallego, el lacón con grelos, las fabas con almejas y los callos a la gallega. El cerdo, como icono de esta gastronomía, tiene su momento clave en otoño con la llegada de la matanza. Enrique Domínguez Uceta recuerda con humor una frase del escritor Julio Camba: "si el cerdo volara, sería la mejor de las aves". En Galicia tienen su propia raza porcina, el porco celta.

Receta de lacón con grelos | David de Jorge | Robin Food

El magosto: tradición que une generaciones

El magosto es una de las fiestas más queridas de Galicia. "Consiste básicamente en reunirse familiares y amigos alrededor de una hoguera para asar castañas", pero también para cantar, contar historias y compartir comida.

En el magosto se asan castañas | Pixabay

