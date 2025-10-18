Ruta por Varna, Nesebar y Sozopol: lo mejor de la costa búlgara del mar Negro

Una buena opción para comenzar el recorrido por la costa del mar Negro, sugiere Ángel Martínez Bermejo, es Varna, la tercera ciudad más poblada de Bulgaria y su principal puerto. “La presencia del mar es un elemento que la diferencia especialmente de las ciudades del interior, como Sofía o Plovdiv, lo que le da un toque si no festivo sí mucho más relajado”. Destaca el Museo Arqueológico, donde se exhibe un tesoro de orode más de 6.500 años, “probablemente el tesoro más antiguo de la humanidad jamás encontrado”. También recomienda visitar la catedral de la Asunción y pasear por la zona hasta llegar a la playa, deteniéndose en el palacio de la Ópera, la plaza Nezavisimost y el Museo Naval, donde sorprende el torpedero Druzki.

Varna, Bulgaria | Unsplash

Nesebar, ciudad Patrimonio de la Humanidad

“Si sólo hubiera tiempo para conocer un lugar, yo elegiría Nesebar”, afirma Ángel Martínez Bermejo. Situada sobre una península unida al continente por una franja estrecha, esta ciudad ofrece “el mejor conjunto de arquitectura de madera de toda la costa del mar Negro” y “una colección única de iglesias medievales”. Con más de 4.000 años de historia, sus monumentos reflejan épocas de esplendor, especialmente en los siglos XIII y XIV. Algunas iglesias muestran frescos originales y símbolos como cruces gamadas o cerámicas turquesa. Según Bermejo, “hay imágenes a las que les faltan los ojos, que fueron arrancados para convertirse en amuletos poderosos ante viajes inciertos”.

Iglesia en Nesebar, Bulgaria | Unsplash

Sozopol, arte, patrimonio y descanso

Otro destino destacado es Sozopol, a 70 kilómetros al sur de Burgas. Similar en estructura a Nesebar, se encuentra en una península y cuenta con arquitectura de madera y “iglesias semisubterráneas”, construidas así para cumplir restricciones otomanas. Sus playas, veleros y ambiente bohemio atraen a artistas e intelectuales.

Arquitectura de madera en Sozopol, Bulgaria | Pixabay

Playas y ocio: de Sunny Beach a calas solitarias

Al norte de Varna se encuentran calas escondidas y acantilados, mientras que junto a Nesebar se extiende Sunny Beach, “una gran playa de unos seis kilómetros donde se concentran los hoteles, restaurantes, discotecas y donde la oferta de actividades náuticas es mayor”.

Embarcaciones atracadas en Sozopol, Bulgaria | Pexels

Gastronomía búlgara junto al mar Negro

La cocina local ofrece ensaladas como shopska salata y meshana salata, embutidos como lukanka, y platos tradicionales como gyuvech, kavarma o musaka. El rakiya es el licor habitual en las comidas. Los vinos son aceptables y el pescado suele estar mejor preparado que la carne.

Plato de kavarma, típico de Bulgaria | Pixabay

Puedes escuchar el audio del reportaje completo de Ángel Martínez Bermejo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h con Carles Lamelo.