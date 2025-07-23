La joya oculta del océano Índico

Rodrigues, la isla desconocida de Mauricio que vale la pena visitar

¿Sabías que Mauricio no es solo una isla principal, sino que también forma parte de un conjunto de archipiélagos y atolones? Entre ellos, destaca Rodrigues, una isla remota y poco conocida que ofrece una experiencia única para los viajeros que buscan naturaleza, tranquilidad y cultura auténtica.

Mauricio es mucho más que sus famosas playas y resorts de lujo. Es un destino que combina un ecosistema cultural diverso, con influencias de la India, Madagascar, China y Europa. En Port Louis, la capital, puedes visitar mezquitas, templos hindúes y iglesias cristianas, además de probar comidas de diferentes orígenes. La isla también cuenta con plantaciones de especias, casas tradicionales y una naturaleza espectacular, con cascadas, valles y playas paradisíacas.

Por su parte, Rodrigues, a unos 650 kilómetros al noreste de Mauricio, es una isla volcánica de apenas 18 km de largo y 6 km de ancho. Rodeada por una de las lagunas exteriores más extensas del mundo, formada por una barrera de coral, Rodrigues parece flotar en medio del océano Índico, ofreciendo un ambiente tranquilo y casi intacto.

Playas paradisiacas
Playas paradisiacas | Pexels - Michal Solowiej - 701397343-18069588

La naturaleza y el paisaje de Rodrigues

Rodrigues destaca por su paisaje agreste y su biodiversidad. La isla tiene una cresta montañosa que alcanza los 400 metros en el Monte Limon y numerosos valles que forman pequeñas bahías en la laguna. Aunque la mayoría de su flora y fauna originales se perdió tras la llegada del ser humano, todavía quedan espacios protegidos donde se puede disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Sus playas son pequeñas y escondidas, ideales para desconectar y explorar en pequeños veleros o en caminatas por sus senderos. Destacan lugares como Anse Philibert, Anse Bouitelle y Trou d’Argent, donde la arena blanca y las aguas cristalinas invitan a relajarse y soñar con tesoros piratas.

Mauricio
Mauricio | Pexels - Michal Solowiej - 701397343-18069591

La historia y cultura de Rodrigues

Rodrigues tiene una historia marcada por su descubrimiento en 1528 por Diego Rodrigues y su posterior ocupación por holandeses, ingleses y franceses. La caza masiva de tortugas terrestres y aves endémicas en el pasado casi llevó a la extinción a muchas especies. Hoy, la isla mantiene un ritmo pausado, con pueblos pintorescos como Port Mathurin, donde las casas de colores y las calles llenas de vida reflejan su carácter tranquilo y auténtico.

Tortugas gigantes
Tortugas gigantes | Pexels - Ata y - 26648211-6790704

Turismo sostenible y naturaleza en Rodrigues

Rodrigues es un destino ideal para quienes buscan turismo de naturaleza, caminatas, observación de aves y submarinismo. La reserva François Leguat, cerca del aeropuerto, es un ejemplo de conservación, donde se han reintroducido tortugas gigantes y endémicas, permitiendo a los visitantes acercarse a la fauna salvaje en un entorno controlado y respetuoso.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Ángel Martínez Bermejo.

