Rodrigues, la isla desconocida de Mauricio que vale la pena visitar

Mauricio es mucho más que sus famosas playas y resorts de lujo. Es un destino que combina un ecosistema cultural diverso, con influencias de la India, Madagascar, China y Europa. En Port Louis, la capital, puedes visitar mezquitas, templos hindúes y iglesias cristianas, además de probar comidas de diferentes orígenes. La isla también cuenta con plantaciones de especias, casas tradicionales y una naturaleza espectacular, con cascadas, valles y playas paradisíacas.

Por su parte, Rodrigues, a unos 650 kilómetros al noreste de Mauricio, es una isla volcánica de apenas 18 km de largo y 6 km de ancho. Rodeada por una de las lagunas exteriores más extensas del mundo, formada por una barrera de coral, Rodrigues parece flotar en medio del océano Índico, ofreciendo un ambiente tranquilo y casi intacto.

Playas paradisiacas | Pexels - Michal Solowiej - 701397343-18069588

La naturaleza y el paisaje de Rodrigues

Rodrigues destaca por su paisaje agreste y su biodiversidad. La isla tiene una cresta montañosa que alcanza los 400 metros en el Monte Limon y numerosos valles que forman pequeñas bahías en la laguna. Aunque la mayoría de su flora y fauna originales se perdió tras la llegada del ser humano, todavía quedan espacios protegidos donde se puede disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Sus playas son pequeñas y escondidas, ideales para desconectar y explorar en pequeños veleros o en caminatas por sus senderos. Destacan lugares como Anse Philibert, Anse Bouitelle y Trou d’Argent, donde la arena blanca y las aguas cristalinas invitan a relajarse y soñar con tesoros piratas.

Mauricio | Pexels - Michal Solowiej - 701397343-18069591

La historia y cultura de Rodrigues

Rodrigues tiene una historia marcada por su descubrimiento en 1528 por Diego Rodrigues y su posterior ocupación por holandeses, ingleses y franceses. La caza masiva de tortugas terrestres y aves endémicas en el pasado casi llevó a la extinción a muchas especies. Hoy, la isla mantiene un ritmo pausado, con pueblos pintorescos como Port Mathurin, donde las casas de colores y las calles llenas de vida reflejan su carácter tranquilo y auténtico.

Tortugas gigantes | Pexels - Ata y - 26648211-6790704

Turismo sostenible y naturaleza en Rodrigues

Rodrigues es un destino ideal para quienes buscan turismo de naturaleza, caminatas, observación de aves y submarinismo. La reserva François Leguat, cerca del aeropuerto, es un ejemplo de conservación, donde se han reintroducido tortugas gigantes y endémicas, permitiendo a los visitantes acercarse a la fauna salvaje en un entorno controlado y respetuoso.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Ángel Martínez Bermejo.

#DescubreRodrigues