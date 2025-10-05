Qué ver en los pueblos del vino manchego: de Tomelloso a El Toboso

"San Clemente maravilla por su arquitectura renacentista", destaca Enrique Domínguez Uceta, quien subraya la importancia de su plaza mayor, el museo de la Fundación Antonio Pérez, de arte moderno, y elementos como el arco romano o la Audiencia Real. A solo nueve kilómetros está el paraje de Rus, donde se celebra una peculiar tradición: "El domingo de Resurrección se subastan las andas para llevar a la Virgen... y hacen un trueque, cambian una virgen por otra".

San Clemente (Cuenca) | Ayuntamiento

Socuéllamos, historia vitivinícola y tradición festiva

Socuéllamos, ligado al río Záncara y a la Orden de Santiago, conserva vestigios como el Chimeneón de la antigua alcoholera y la torre romana. "Son muy fiesteros los socuellaminos", explica Domínguez Uceta, destacando eventos como Manchavino, la Fuente de Vino en septiembre o las cruces de mayo.

Ayuntamiento de Tomelloso | OC

Tomelloso, un laberinto de bodegas bajo tierra

"Tomelloso es uno de los pueblos más sorprendentes de La Mancha", afirma Enrique. Su patrimonio se extiende bajo el suelo: "Se cuenta y no se cree que Tomelloso se levante sobre un laberinto subterráneo de bodegas y túneles". También invita a visitar el Museo del Carro y las lumbreras que ventilan más de 2.000 bodegas.

Carro | Pixabay

Villarrobledo, capital mundial del vino

"Villarrobledo es nada menos que el mayor productor de vino del mundo", con 48 millones de cepas. Todo su casco histórico está declarado conjunto histórico-artístico. Enrique recuerda también su carnaval, el Viñarock y su tradicional fabricación de tinajas.

Castillo de Peñarroya, en Argamasilla de Alba | Unsplash

Otros destinos con encanto y tradición imprescindibles en La Mancha

Desde El Toboso y la Casa Museo de Dulcinea, hasta Argamasilla de Alba, "quizá ese lugar de La Mancha de cuyo nombre no quería acordarse Cervantes", pasando por La Solana, Villarrubia de los Ojos o El Provencio, todos comparten una esencia común: la vid. "Sin los viñedos no se puede entender la Mancha... sin los bombos, sin las cuevas, sin los toneleros…". Vino, cultura y patrimonio se entralazan en Castilla-La Mancha.

Panorámica desde el Mirador de La Mancha, en Villarrubia de los Ojos | Unsplash

Puedes escuchar el audio completo en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero presentado por Carles Lamelo, que se emite en directo los fines de semana, de 12:00 a 14:00h.