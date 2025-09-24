Marbella será este sábado 27 de septiembre la casa de Gente Viajera. A partir de las 12:00, Carles Lamelo y su equipo llevarán a todos sus oyentes hasta el Hospital Real de la Misericordia, 'El Hospitalillo', uno de los lugares más emblemáticos del municipio.

Marbella es considerado uno de los lugares más impresionantes de la provincia de Málaga. Su mágico casco antiguo ofrece un sinfín de posibilidades por las que pasear con vistas al mar y a la montaña.

A nivel de ocio, Marbella es una localidad en la que no te quedarás sin planes. Desde disfrutar de asombrosas compras, hasta disfrutar de actividades como el golf o navegar por una increíble costa en dorado y verde.

Programa especial de 'Gente viajera' desde Marbella, en el Hospital Real de la Misericordia | Turismo Marbella

Hablaremos con Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, para conocer los principales retos y proyectos del municipio en este nuevo curso que recién comienza, como la nueva edición del Marbella 4Days Walking o la impresionante experiencia gastronómica del Restaurante Back.

También viajaremos por algunos de los rincones más atractivos de la localidad de la mano de nuestros colaboradores habituales.

Conoce la naturaleza, la gastronomía, la cultura, la exclusividad y el bienestar de Marbella junto a Gente Viajera, un lugar donde vas a desear quedarte y vivir mil sensaciones.

