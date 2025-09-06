Programa especial de Gente Viajera desde Cariñena, una tierra históricamente ligada a la cultura del vino

Gente Viajera ha empezado su nueva temporada con un programa especial desde el Consejo Regulador de la Dominación de Origen Protegida Cariñena (Zaragoza) con motivo de la celebración de la 'Ruta del vino que nace de las piedras' y el reconocimiento que la sitúa este año como la 'Ciudad Europea del Vino'.

Durante el programa nos hemos adentrado en los detalles que hacen única y especial a esta localidad históricamente entregada al cultivo del vino. Hemos hablado con Antonio Serrano, presidente de la Denominación de Origen Cariñena, sobre la riqueza y la singularidad del vino que nace de las piedras y la garnacha, además de otros detalles ligados a la viticultura.

A lo largo del programa también hemos charlado con Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, quien nos ha contado cómo han vivido desde Cariñena ser elegida como 'Ciudad Europea del Vino', sus fiestas y actividades durante todo este 2025.

También nos hemos adentrado en la 'Ruta del vino Campo de Cariñena' de la mano de Carmen García, un proyecto turístico, cultural y gastronómico que permite dar a conocer el potencial del territorio de la región y, además, continuar fomentando la cultura del vino que tan importante es para esta localidad.

Más allá del vino de Cariñena, la comunidad autónoma aragonesa destaca por ser referente nacional e internacional de muchos productos, como el melocotón de Calanda, la trufa de Teruel o la cebolla de Fuentes. Por no hablar de sus cerezas, únicas en el mercado. De todo ello hemos hablado con Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón. Además, de la mano de Tino Martínez, director de Proasur, hemos podido conocer los secretos y curiosidades que aguarda el 'Wine Museum' de Cariñena.

