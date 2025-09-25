Programa especial de ‘Gente viajera’ desde Benahavís, el tesoro entre montañas de la Costa del Sol

Este domingo 28 de septiembre, desde las 12:00 del mediodía, Carles Lamelo y su equipo trasladan a los oyentes hasta el Centro Cultural de Benahavís, epicentro de un municipio privilegiado por su ubicación entre montañas, rodeado por la Sierra Blanca y a pocos kilómetros de Marbella y Estepona.

Benahavís, un destino único en la Costa del Sol

Conocido como “el comedor de la Costa del Sol” por su reconocida gastronomía, Benahavís ofrece un entorno natural incomparable, atravesado por los ríos Guadalmina, Guadalmansa y Guadaiza, que dibujan cañones, charcas y parajes ideales para los amantes del senderismo. Desde sus montes se divisan más de 100 kilómetros de costa española e incluso parte del norte de África.

Naturaleza, arte y deporte

Durante el programa, conoceremos de primera mano la vida cultural y artística del municipio gracias a sus galeristas y a su activa agenda expositiva. También descubriremos la faceta más deportiva de Benahavís, con su turismo de golf, el campeonato de Trial y la pasión por el senderismo del grupo local “Los jabalís”.

El paisaje de Benahavís, con rincones tan singulares como las Angosturas o la Charca de las Mozas, será protagonista de una emisión que mostrará por qué este municipio es considerado un auténtico paraíso natural.

En el directo desde el Centro Cultural, Carles Lamelo entrevistará al alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, para conocer los retos y proyectos del municipio.

Además, los colaboradores habituales del programa (Enrique Domínguez Uceta, Sandra Martín, Anna Riera, Rebeca Marín e Irene González) nos guiarán por la historia, los sabores y las experiencias únicas que hacen de Benahavís un destino imprescindible.

Imagen de Benahavís | Benahavís

Gente viajera en directo con público

La emisión será abierta al público, con entrada libre durante toda la grabación. La cita es este domingo, de 12:00 a 14:00 horas, en el Centro Cultural de Benahavís.

Una oportunidad única para descubrir cómo se hace radio en directo, disfrutar de entrevistas con protagonistas locales y empaparse del espíritu de Benahavís: un municipio que resume la esencia de la Costa del Sol con su naturaleza, su gastronomía, su deporte y su hospitalidad.

