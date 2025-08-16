SECCIÓN

La postal sonora con Carles Lamelo 16/8/2025

Cada fin de semana, Gente Viajera, el programa de viajes líder en la radio española, ofrece a los oyentes una experiencia única con la postal sonora de Carles Lamelo. Esta sección, transporta a la audiencia a los rincones más fascinantes del mundo a través de paisajes sonoros envolventes. Cierra los ojos y disfruta de este viaje que te hará sentir que estás viajando sin salir de casa. Si eres amante de los viajes y la radio, no te pierdas la oportunidad de descubrir el mundo con las postales sonoras de Carles Lamelo.