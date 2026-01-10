Perú en familia: cómo organizar un viaje completo con niños y sin prisas

Perú es un país complejo y diverso que ofrece varias experiencias muy diferentes. Por un lado está la costa del Pacífico, con desiertos, playas y antiguas civilizaciones precolombinas. Allí se encuentra Lima, capital del país y principal puerta de entrada para los viajeros que llegan desde Europa. Desde Lima se puede recorrer la costa hacia el norte o hacia el sur, visitando regiones como Ica, las Líneas de Nazca o los espacios naturales de Paracas.

Otro gran eje del viaje es el interior andino, con ciudades históricas como Cuzco, antigua capital del imperio inca y centro del virreinato durante la época colonial. A ello se suma el Lago Titicaca, en las alturas, y la Amazonía peruana, un territorio selvático completamente distinto al resto del país.

Mujer peruana | Pexels - Anyela Malaga - 341169564-35571004

Viajar a Perú con niños: menos traslados, más experiencias

Viajar con niños implica responsabilidad y planificación. Enrique Domínguez recomienda no intentar verlo todo y elegir tres bases desde las que realizar excursiones cómodas. Lima es una de ellas, con barrios seguros como Miraflores o San Isidro, parques, paseo marítimo y actividades pensadas para familias. Destacan el Museo Larco, el Parque de la Imaginación o el Circuito Mágico del Agua, además de zonas verdes y museos interactivos.

Perú | Pexels - Anyela Malaga - 341169564-35570927

Cuzco y Machu Picchu, imprescindibles del turismo en Perú

La segunda base esencial es Cuzco, una ciudad monumental que combina restos incas y arquitectura colonial. Desde allí se visitan lugares como Sacsayhuamán, el Valle Sagrado, la Montaña Arco Iris y sobre todo, Machu Picchu, accesible en tren panorámico, una experiencia que suele fascinar también a los más pequeños.

Naturaleza, cultura e historia peruana | Pexels - Anyela Malaga - 341169564-35571066

Arequipa, la costa sur y la opción amazónica

Como tercera base, Arequipa ofrece un centro histórico colonial y excursiones al Cañón del Colca o a reservas naturales cercanas. El trayecto por carretera desde Lima permite disfrutar de Ica, el oasis de Huacachina, actividades en dunas, Paracas y las Islas Ballestas. La Amazonía es otra posibilidad, aunque requiere precauciones especiales con niños y hay que tener en cuenta que diciembre es temporada de lluvias.

La Navidad en Perú se vive con especial encanto en ciudades como Cuzco, y al ser verano austral, la costa ofrece temperaturas suaves y agradables.

