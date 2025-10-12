Óscar Mateos, director general de Turismo de Extremadura: "Nos estamos convirtiendo en referentes"

La provincia de Cáceres, situada en Extremadura, se está postulando como candidata para ser Capital Europea de la Cultura 2031. Para ello, desde la comunidad, están organizando diferentes proyectos para que sea reconocida con este galardón. "Nos estamos convirtiendo en referentes", ha asegurado Óscar Mateos, director general de Turismo de Extremadura.

En este sentido, Mateos ha comentado que están "entusiasmados" con la candidatura y que la ciudad de Cáceres lleva "mucho tiempo" trabajando en ello. Ha destacado la gran variedad de señas de identidad que hacen de Extremadura un sitio único: su patrimonio, visible en el Museo de la Casa de los Caballos (desde donde se ha emitido el programa), la historia, sus gentes...

El otoño, uno de los símbolos de Extremadura

Enrique Domínguez Uceta, colaborador del programa, ha hecho un recorrido por la naturaleza de Extremadura, que es "fundamental" en esta comunidad. Es una tierra de grandes contrastes, desde las llanuras de Badajoz hasta las sierras escarpadas de Cáceres pasando por los valles fértiles como el del Jerte o el de la Vera.

En este sentido, Mateos ha mencionado la otoñada en el Valle del Jerte o el Otoño Mágico del Valle del Ambroz, que es una Fiesta de Interés Turístico Internacional, que "pone en valor este gran patrimonio" de esta comunidad.

Asimismo, Patricio Pinilla, guía y propietario de actividades por el campo y rutas 4x4, ha puesto el foco en la diversidad biológica de la comunidad, donde no solo hay mamíferos como los ciervos -ahora está terminando la becerrada-, sino también aves. Pinilla ha dado pistas para observarlos mejor.

Dado lo extraordinario de sus paisajes, animales y rutas, Mateos ha explicado que es "fundamental" combinar el desarrollo turístico con la conservación del entorno. Ha argumentado que es una zona poco masificada, lo que es positivo, y llena de pueblo "que saben lo importante que es la naturaleza", por eso la clave es una "combinación armoniosa entre el turismo y la dirección general del turismo".

Rutas gastronómicas, patrimonio cultural o astroturismo

Por ejemplo, ha señalado la importancia de las rutas gastronómicas -que han sido "muy alabadas" en la última edición de FITUR- del aceite, del cava, del vino, del queso, de los ibéricos. A los turistas se les enseña "no solo el sabor, también el proceso de siembra, recolecta... Cerramos el círculo desde el sector primario hasta el terciario".

Sobre la Campaña Extremadura Extraordinaria que están llevando a cabo, Mateos ha expresado que el objetivo es "mostrar las bondades de Extremadura, qué podemos encontrar". Desde el patrimonio (Mérida, Trujillo, Cáceres...) hasta el astroturismo, la gastronomía o la ornitología.