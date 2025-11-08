Navegar por un fiordo en Burgos, el nuevo destino turístico de Castilla y León

Un nuevo atractivo situado en el embalse del Sobrón, en el este de Burgos, muy cerca de Álava. Este espacio, que en su día sirvió para refrigerar la central nuclear de Garoña, se ha transformado ahora en un enclave turístico con rutas en barco de aproximadamente una hora de duración.

Durante la travesía, la primera parte del recorrido permite disfrutar de un entorno tranquilo, con abundante fauna y aves acuáticas como cormoranes, garzas reales y martines pescadores. La segunda mitad es la más espectacular: el barco se adentra en un auténtico fiordo burgalés con paredes de roca que alcanzan los 100 metros de altura, donde es posible avistar buitres leonados, águilas reales o alimoches.

Una curiosidad del proyecto es que el barco fue construido en los astilleros de Bermeo. Durante sus pruebas de navegación, muchos se sorprendían al leer “Burgos” en el casco y descubrir que navegaría en un fiordo de interior.

Fiordo burgalés | Manuel Charlón

Descubriendo Frías, la ciudad más pequeña de España

El recorrido por las Merindades burgalesas continúa en Frías, considerada la ciudad más pequeña de España. Charlón destaca la iniciativa “Te enseño mi pueblo”, un proyecto de vecinos jubilados que ejercen de guías locales. Entre sus principales atractivos se encuentran las casas colgadas, la torre del castillo y las vistas panorámicas desde el puente medieval.

El nombre de la comarca, explica Charlón, proviene de la figura del merino, representante del rey encargado de administrar cada territorio. En esta zona existieron siete merinos, origen del topónimo Las Merindades.

Las Merindades | Manuel Charlón

Oña y su patrimonio histórico

El viaje concluye en Oña, donde destaca el Monasterio de San Salvador, una joya del románico con gran valor histórico. El guía local Félix, apasionado del patrimonio, explica la importancia del Cronicón de Oña, una recreación medieval que se celebra cada agosto con la participación de todo el pueblo.

Además del patrimonio y los paisajes, la zona ofrece una gastronomía de calidad, con productos como la miel, las carnes, los productos de la huerta y la tradicional morcilla de Oña.

Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Manuel Charlón.