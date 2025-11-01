La mujer en el México indígena protagoniza una exposición inédita en Madrid

La exposición se reparte entre cuatro instituciones madrileñas. En la Fundación Casa de México en España, la sección “El ámbito divino” reúne 98 piezas que “ponen de manifiesto la manera en que lo femenino se asocia con la tierra, la fertilidad, la vida, la muerte y el poder”. Incluye esculturas, cerámicas y tejidos de culturas mexica, maya, zapoteca, mixteca, olmeca, huasteca y teotihuacana, desde el periodo preclásico hasta el siglo XXI.

En el Museo Thyssen-Bornemisza se presenta la Reina Roja de Palenque, “una pieza formidable y casi única”, hallada en 1994 en Chiapas, con una máscara de malaquita y su atuendo funerario. “Lo que estaba cubierto de rojo cinabrio eran los huesos de la difunta”, explicó Domínguez Uceta sobre esta figura legendaria del mundo maya.

Mujeres guerreras, sacerdotisas y tejedoras

El Museo Arqueológico Nacional acoge “El ámbito humano”, con esculturas emblemáticas como la guerrera águila y el guerrero jaguar de Tehuacán, junto a piezas olmecas, zapotecas y mayas que muestran “el trabajo de las mujeres en el cuidado, los tejidos, la alfarería, los ritos y el poder”. Domínguez-Uceta destaca la visión de la comisaria Karina Romero, que “ha huido de cualquier prejuicio” y ha reflejado la dualidad simbólica de las culturas prehispánicas, “la masculina y la femenina”.

En el Instituto Cervantes, la muestra “Historias tejidas” revela el arte textil indígena como “una forma de expresión y transmisión cultural compleja”, donde los huipiles y enredos plasman mitos como el del maíz o el del Árbol Ancestral. También se exponen ejemplos del uso ancestral de los tatuajes, los partos rituales y la cerámica simbólica de hace más de 25 siglos.

Un reencuentro cultural e histórico

La inauguración oficial contó con el ministro José Manuel Albares, el embajador de México y representantes de ambos países. “El acto ha tenido un sentido tácito de reencuentro de cara al futuro”, señaló Domínguez Uceta, en un contexto en que el año 2025 ha sido declarado Año de la Mujer Indígena en México. Puedes escuchar el audio completo en Gente viajera, sábados y domingos de 12:00 a 14:00h en Onda Cero.