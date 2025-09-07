La ballena franca austral en la Península Valdés: guía de avistamiento y rutas

Septiembre, mejor época para avistar ballenas

Esta semana, Mariano López nos lleva a Península Valdés, en Argentina, para acercarnos a las ballenas francas australes.

Las ballenas francas llegan a Península Valdés en mayo y permanecen hasta diciembre para reproducirse y alimentar a sus crías. Aunque no aparecen todas al mismo tiempo, la mayor concentración se da en la segunda quincena de septiembre, coincidencia con el inicio de la primavera y temperaturas más suaves. Además, destaca una fecha señalada: el 25 de septiembre, Día Nacional de la Ballena Franca Austral, en la región. Describen a la ballena franca austral como un animal de unos 18 metros de largo y más de 40 toneladas, reconocible por las callosidades en la cabeza.

Avistamiento de ballenas
Avistamiento de ballenas | Pexels - Eliannedipp - 4666751

La ballena franca es uno de los más grandes animales marinos

El recorrido hacia Península Valdés se ubica en la costa de la Patagonia argentina, entre Buenos Aires y el extremo sur. El mapa resalta la forma de flecha de la península, con tres golfos: Golfo Nuevo (donde está Puerto Madryn, con vuelos desde Buenos Aires, y Trelew como aeropuerto cercano), Golfo de San José y Golfo de San Matías. El avistamiento turístico se concentra principalmente en el Golfo Nuevo, desde donde las ballenas pueden verse ya desde la costa, y desde Puerto Pirámides, punto clave para las salidas de los barcos autorizados al avistamiento.

Patagonia - Argentina
Patagonia - Argentina | Pexels - Carlos Reyes - 221717023-16159290

Los avistamientos están regulados por las autoridades

Hay diferentes opciones en el proceso de avistamiento: catamaranes, barcas y el “submarino amarillo”, un semi sumergible para ver ballenas bajo el agua. Las embarcaciones están reguladas por seis empresas autorizadas y supervisadas por controles; Argentina declaró a la ballena franca austral Monumento Natural Nacional en los años 80. En la región también llegan pingüinos, elefantes marinos, delfines y orcas, de marzo a mayo, además de una vida costera diversa, con lobos marinos y fauna típica de la Patagonia.

Fauna antártica
Fauna antártica | Pexels - Ben-phillips - 3129726-4781964

La ballenas pasan la mayor parte de su vida en las aguas antárticas

Para cerrar, Mariano López nos presenta la música de despedida: “Tu misterioso alguien” de Miranda, cantantes argentinos destacados, conectando con la celebración en Argentina del Día Nacional de la Ballena Franca Austral.

