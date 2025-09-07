La ballena franca austral en la Península Valdés: guía de avistamiento y rutas

Las ballenas francas llegan a Península Valdés en mayo y permanecen hasta diciembre para reproducirse y alimentar a sus crías. Aunque no aparecen todas al mismo tiempo, la mayor concentración se da en la segunda quincena de septiembre, coincidencia con el inicio de la primavera y temperaturas más suaves. Además, destaca una fecha señalada: el 25 de septiembre, Día Nacional de la Ballena Franca Austral, en la región. Describen a la ballena franca austral como un animal de unos 18 metros de largo y más de 40 toneladas, reconocible por las callosidades en la cabeza.
La ballena franca es uno de los más grandes animales marinos
El recorrido hacia Península Valdés se ubica en la costa de la Patagonia argentina, entre Buenos Aires y el extremo sur. El mapa resalta la forma de flecha de la península, con tres golfos: Golfo Nuevo (donde está Puerto Madryn, con vuelos desde Buenos Aires, y Trelew como aeropuerto cercano), Golfo de San José y Golfo de San Matías. El avistamiento turístico se concentra principalmente en el Golfo Nuevo, desde donde las ballenas pueden verse ya desde la costa, y desde Puerto Pirámides, punto clave para las salidas de los barcos autorizados al avistamiento.
Los avistamientos están regulados por las autoridades
Hay diferentes opciones en el proceso de avistamiento: catamaranes, barcas y el “submarino amarillo”, un semi sumergible para ver ballenas bajo el agua. Las embarcaciones están reguladas por seis empresas autorizadas y supervisadas por controles; Argentina declaró a la ballena franca austral Monumento Natural Nacional en los años 80. En la región también llegan pingüinos, elefantes marinos, delfines y orcas, de marzo a mayo, además de una vida costera diversa, con lobos marinos y fauna típica de la Patagonia.
La ballenas pasan la mayor parte de su vida en las aguas antárticas
Para cerrar, Mariano López nos presenta la música de despedida: “Tu misterioso alguien” de Miranda, cantantes argentinos destacados, conectando con la celebración en Argentina del Día Nacional de la Ballena Franca Austral.