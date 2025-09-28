Tras las huellas de Moby Dick: viaje literario a Boston y la costa de Massachusetts

El viaje tras las huellas de Moby Dick comienza en Boston, ciudad con vuelos directos desde Madrid y Barcelona. Desde allí, se puede tomar un tren hasta New Bedford y un ferry hacia Nantucket, los puertos clave de la novela. Boston se puede descubrir a pie y en metro, “el más antiguo de los Estados Unidos”, puntualiza Sandra Martín. Para organizar la visita, Sandra recomienda tres itinerarios: Downtown, Back Bay y la zona marítima.

Old State House, Boston | Unsplash

Boston histórico: el Freedom Trail

El Freedom Trail arranca en el parque Boston Common. “El itinerario puede realizarse por libre siguiendo una especie de caminito marcado en el suelo como un sendero de ladrillos rojos que recuerda el del mago de Oz”, comenta Sandra Martín. Destacan los cementerios coloniales, el antiguo Ayuntamiento y el edificio del Parlamento. En 2026 se celebran 250 años de la Independencia de Estados Unidos, y Boston fue el epicentro de las revueltas, como explica el Museo del Motín del Té, que rememora los hechos del 16 de diciembre de 1773.

Isabella Stewart Gardner Museum, Boston | Unsplash

Back Bay, vistas y cultura

Back Bay ofrece elegantes edificios de ladrillo, museos como el Isabella Stewart Gardner y el de Bellas Artes. Las mejores vistas se obtienen desde el mirador de la Prudential Tower, con panorámica sobre el estadio de los Red Sox y el río Charles.

Sándwich de langosta, típico de Boston | Unsplash

Ruta costera: New Bedford y Nantucket

Volvemos a Moby Dick: en palabras de Ismael: “metí un par de camisas en mi viejo bolso y salí dispuesto a llegar de Hornos o al Pacífico. Abandoné Manhattan y llegué a New Bedford”. La siguiente parada es el Museo de las Ballenas de New Bedford, que cada enero celebra una lectura maratoniana de Moby Dick.

Moby Dick | Unsplash

Desde allí se accede a las islas de Nantucket y Martha’s Vineyard, convertidas hoy en destinos de veraneo para celebridades. “Martha’s Vineyard es Amity Island, la isla de "Tiburón"”, recuerda Sandra Martín. El mítico filme de Spielberg, inspirado quizá por Melville, cumple 50 años.

Nantucket | Unsplash

Escucha el audio completo de esta ruta de Sandra Martín en este podcast de Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.