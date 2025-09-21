Escapadas otoñales: destinos recomendados en Europa, Marruecos y turismo fluvial en Francia

Una de las mejores alternativas en otoño son las capitales europeas, que s pueden disfrutar sin multitudes. "Sin alejarse demasiado de España, muchas capitales de Europa vacías no van a estar, pero sí sin esas colas infernales de agosto y esos precios de locura", señala Elena del Amo. Ciudades como París, Londres, Praga o Budapest son opciones ideales en esta temporada, con buen clima y menos turismo. También recomienda Italia más allá de sus destinos clásicos: "Hay mucha más Italia y allí todo es bonito".

Vendimias y paisajes de otoño

El otoño es también el momento perfecto para disfrutar de bosques coloridos y regiones vinícolas. Del Amo menciona Burdeos y el valle del Loira, pero destaca un destino cercano: "Los viñedos del Oporto, a orillas del Duero, donde las cepas crecen casi a la vertical sobre el río". Las quintas en esta zona ofrecen alojamientos con encanto y catas de vino.

Sur de Marruecos, en su mejor momento

El sur de Marruecos es otro de los destinos recomendados por Elena del Amo: "Ahora, por ejemplo, el sur de Marruecos se empieza a poner en su mejor momento; una vez pasada la canícula, pero antes de que empiece el frío". Elena recuerda que incluso nieva en el Medio y Alto Atlas y advierte del frío en el desierto en diciembre: "Pocas veces en mi vida he pasado tanto frío como durmiendo en el desierto de Marruecos en diciembre".

Desde Marrakech, sugiere quedarse un par de días en un riad y explorar la ciudad vieja, zocos y la plaza de Jemaa El Fna, declarada Patrimonio Oral de la Humanidad por la Unesco. La ruta continúa cruzando el Gran Atlas hasta el desierto, pasando por kasbahs, gargantas y palmerales. Para llegar, se puede alquilar coche o apuntarse a viajes organizados: "Ojo, que las elijan de al menos tres o cuatro días... más que un viaje de turismo, es como viajar en una ambulancia".

Turismo fluvial en Francia

Otro plan original para otoño son los barcos por los canales franceses. "Francia es la reina del turismo fluvial", afirma Elena del Amo, que destaca rutas desde la Borgoña hasta el Midi. Son barcos pequeños que no requieren licencia y permiten viajar en familia o con amigos: "Tienen sus camarotes, su cocinita... ni hace falta tener carnet de barco ni nada". Hasta finales de octubre es posible encontrar embarcaciones disponibles a buen precio. Además, muchas agencias ofrecen servicios complementarios como alquiler de bicis, traslado de vehículos o incluso patrón a bordo el primer día: "Está muy organizado y, sí, no sólo lo bonito de los pueblos del canal que elijas, sino que la propia experiencia de instalarte unos días en un barquito solo para tu familia o para tus amigos es un planazo".

