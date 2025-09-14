Cómo superar el síndrome postvacacional y planificar tu próxima escapada

Tras unas semanas de descanso, la vuelta al trabajo o a los estudios puede resultar cuesta arriba. “También hay gente a quienes la vuelta a la rutina les alivia”, señala Del Amo, pero lo más habitual es esa sensación de que “se acabó lo bueno”, especialmente en un país como España, donde las vacaciones largas aún se concentran en verano, a diferencia de otros países con descansos más repartidos durante el año.

Síndrome postvacacional | Pexels - Ollivves - 931018

Consejos para afrontar la vuelta con más ánimo

Elena del Amo ha recopilado recomendaciones de universidades y expertos en recursos humanos para sobrellevar mejor esta etapa. En primer lugar, destaca que “hay que evitar sentirse un bicho raro”, ya que se trata de algo común. Otros consejos incluyen poner fotos de las vacaciones en la pantalla del móvil u ordenador, cuidarse físicamente y emocionalmente, y “arrancar ‘el curso’ con algún proyecto que te haga ilusión”.

Además, subraya la importancia de dedicar tiempo a aficiones personales: “Buscar tiempo (cada uno el que realistamente pueda) para dedicarlo a algo que te ilusiona... es de las cosas que, cuando consigo hacerlo, más feliz me pone”.

Terapia para volver de vacaciones | Pexels - Ollivves - 1056497

La mejor terapia: empezar a planear las próximas vacaciones

Una de las claves para superar el bajón postvacacional, según del Amo, es mirar al futuro. “Planear las próximas vacaciones, sean las del verano que viene o algunos findes a la vuelta de la esquina y por dos duros, también hace siempre mucha ilusión”, asegura. Y añade que, aunque improvisar puede ser tentador, “para acertar, es imprescindible plantearse qué es lo que le gusta a uno… y documentarse bien”.

Muchos errores en la elección de destino ocurren por no informarse adecuadamente sobre el lugar, el clima, o el tipo de viaje y anima a aprovechar el momento para preparar con calma ese viaje largo que tanta ilusión genera.