Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos: "Esta ciudad siempre da felicidad"

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid habla en Gente viajera de las bondades de este destino turístico clave en España.

"Torremolinos siempre da felicidad", así ha descrito la alcaldesa, Margarita del Cid a esta ciudad ubicada en el corazón de la Costa del sol. Un enclave turístico clave que atrae miles de turistas al año y que no deja de crecer.

Embajador internacional del turismo en nuestro país

En el programa especial de Gente viajera desde el Hotel Meliá Costa del Sol, Margarita del Cid ha explicado los retos y oportunidades que marcan el presente y futuro de la localidad. Además, la alcaldesa afirma que Torremolinos se mantiene como destino líder.

Rehabilitación de la Casa María Barrabino

La alcaldesa explica por qué han querido recuperar la Casa María Barrabino. "Era una casa señorial que llevaba abandonada muchos años y hemos encontrado la posibilidad de poder rehabilitarla", dice. "Una de las cosas que nos ha traído el turismo es que podamos tener una ciudad mejor para los que vivimos aquí y un ejemplo de ello va a ser la Casa de María Barrabino", afirma.

"Los vecinos van a poder disfrutar también de una imagen renovada del centro neurálgico de Torremolinos", comenta la alcaldesa.

Reclama una financiación justa para los ayuntamientos

La alcaldesa dice la cifra de residentes en Torremolinos no baja de 100.000 pero reciben ingresos solo por los 75.000 ciudadanos que están empadronados. "Todas las administraciones tenemos derecho a tener una financiación justa", reclama la alcaldesa.