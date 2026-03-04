Mallorca presume en Berlín de su esencia: la isla que invita a vivir su cultura más auténtica

La ITB Berlin es la feria de turismo más importante del mundo y el principal punto de encuentro internacional del sector. En este marco, la Fundación Turismo Responsable de Mallorca presenta su apuesta por un modelo turístico más sostenible y consciente a través del 'Pledge', un compromiso público que impulsa un turismo más responsable, respetuoso con el territorio, la cultura local y la comunidad.

Según ha informado la entidad, este miércoles se ha escenificado en Berlín la firma simbólica del 'Pledge' con un turoperador alemán, visualizando así la adhesión del mercado alemán -uno de los principales para Mallorca- al cambio hacia un turismo más sostenible y alineado con los retos globales.

Mallorca ha acudido a la ITB de Berlín, una de las grandes citas del turismo mundial, para dejar claro que su futuro pasa por la cultura, la autenticidad y la sostenibilidad. Desde el stand de Baleares, el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha compartido con Onda Cero la ilusión con la que la isla presenta su nueva hoja de ruta: un turismo más consciente, que pone en valor lo local y lo artesanal.

Ginard defiende un modelo en el que “el lujo no está en lo caro, sino en el tiempo y el talento que hay detrás de cada pieza”. Una filosofía que se refleja en proyectos como la Ruta de la Moda Artesana, donde los visitantes pueden adentrarse en los talleres y descubrir de cerca cómo se elaboran los productos más genuinos de la isla.

El evento ha trasladado a Berlín una representación simbólica de esta ruta, iniciativa que conecta talleres visitables en toda Mallorca y presenta la artesanía como una expresión cultural contemporánea. Está formada por cinco paradas, cada una dedicada a una familia artesana, simulando el recorrido real por la isla.

Cabe recordar que la Moda Artesana de Mallorca es una marca de garantía creada y regulada por el Consell Insular de Mallorca que certifica el origen mallorquín del producto, la calidad de su elaboración y la autenticidad artesanal.

La apuesta por la cultura también se proyecta en nuevas iniciativas como Art Cologne, una feria que se celebrará en el Palacio de Congresos de Palma y que convertirá la capital balear en escaparate internacional del arte y la creatividad mediterránea.

El mercado alemán y los retos de 2026

Para el conseller, el mercado alemán -el principal para Mallorca- sigue siendo clave, aunque la invitación se extiende a todos los viajeros que valoran la autenticidad. "Queremos que quien venga a Mallorca disfrute de experiencias reales, de nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestro modo de vida", afirma Ginard.

En cuanto a las previsiones para 2026, el responsable insular confía en consolidar el proceso de desestacionalización, con un aumento de visitas fuera de la temporada alta y un mayor gasto medio por turista. "Estamos ante un mercado estable y en crecimiento, impulsado por la calidad y no por la cantidad", destaca.

De cara a su nuevo mandato, Ginard fija tres prioridades: combatir la oferta turística ilegal, apostar por una promoción más selectiva y cultural, y reforzar la colaboración con todo el sector. "Mallorca es y seguirá siendo un destino seguro, diverso y lleno de propuestas para quien busca algo más que sol y playa", concluye.

Contenido ofrecido por Fundació Mallorca Turisme