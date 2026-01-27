Madrid gastronómico: un viaje por el mundo sin salir de la capital

El recorrido comenzó en el barrio de Las Ventas, en Casa Toro, una taberna de espíritu castizo que reivindica la cocina tradicional madrileña. Bajo la dirección de César Molero, el establecimiento apuesta por recetas reconocibles y sabores de siempre. En la mesa no faltaron la ensaladilla rusa con gambas al ajillo, las gildas, los callos a la madrileña y como grandes protagonistas, los torreznos crujientes acompañados de patatas machaconas. Una parada que confirma el peso de la tradición en la gastronomía de Madrid.

Restaurante Beata Pasta | Víctor Herranz - Beata Pasta

De Madrid a Italia sin salir del barrio de Goya

La siguiente escala llevó el viaje al Mediterráneo con Beata Pasta, un restaurante italiano que recrea la calidez de un atardecer en Italia. La experiencia arrancó con antipasti como el Crunchy ’Nduja y las croquetas Cacio & Tartufo, acompañados de un spritz. Las pastas, como Tartufo Fest o Call Me Mama, reflejan una cocina basada en producto, técnica y sabor. Además, el restaurante ha ampliado su propuesta con talleres de pasta artesanal, muy demandados y una experiencia digital que va más allá del plato.

Cena Baja California Norte en Casino de Madrid | Víctor Herranz - Casino de Madrid

Alta cocina y fusión en el Casino de Madrid

El tour continuó en el Casino de Madrid con la presentación del menú “Las estrellas que iluminan la Baja”, una propuesta de fusión entre España y México firmada por Paco Roncero junto a chefs mexicanos. Platos como la gamba roja al ajillo, el steak tartar con caviar ahumado o el abulón de Ensenada con pipián de algas mostraron la riqueza de Baja California. El menú se completó con carnes, un pase vegetal y una cuidada selección de vinos mexicanos dirigida por la sumiller Judith Medrano.

Le Bistroman Atelier | Restaurante Francés | Víctor Herranz - Le Bistroman Atelier

Francia como broche final del viaje

El cierre llegó en Le Bistroman Atelier, restaurante francés recomendado por la Guía Michelin. De la mano de Miguel Ángel Marinelli y el sumiller Juan Díaz, la cocina francesa se expresó a través de elaboraciones como el foie gras casero, el tarte flambée con magret de pato y trufa, el carré de cordero con hierbas provenzales o la clásica tarta de manzana, acompañadas de champagne y vinos franceses.

Madrid se consolida así como un destino gastronómico capaz de reunir culturas y cocinas sin perder su identidad. Puedes escuchar el audio del programa Gente viajera, el espacio de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Víctor Herranz.